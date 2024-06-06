Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Tacikistan'da başörtüsünü yasaklayan tasarı kabul edildi

Tacikistan'da başörtüsünü yasaklayan tasarı kabul edildi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Tacikistan&#039;da başörtüsünü yasaklayan tasarı kabul edildi

Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Müslümanların yıllardır zulüm gördüğü Tacikistan'da başörtüsünü takmayı yasaklayan değişiklik tasarısı kabul edildi.

Tacikistan'da binlerce kadını ilgilendiren skandal bir karar alındı. Daha önce kamu kurumlarında başörtüsünün yasaklandığı ülkede şimdi de İslami kıyafetleri yasaklayan bir mevzuat yürürlüğe alınıyor.

BAŞÖRTÜSÜNÜ DE KAPSAYAN TASARI KABUL EDİLDİ

Tacik parlamentosu; yetkililer tarafından İslami kıyafetleri tanımlamak için yaygın olarak kullanılan bir terim olan "Tacik kültürüne yabancı kıyafetlerin" giyilmesini, ithal edilmesini, satılmasını ve reklamını yasaklayacak "gelenekler ve kutlamalar" yasasında değişiklik tasarısını kabul etti.

Bu kanun daha önce başörtüsü veya diğer dini kıyafetlerin giyilmesini ihlal olarak kabul etmiyordu. Tacik milletvekili Mavloudakhon Mirzoyeva, yasa taslağının değiştirilmiş versiyonunun Tacik kültürüne yabancı kabul edilen kıyafetlere "yasaklama içerdiğini" söyledi.

TACİKİSTAN CUMHURBAŞKANININ İMZALAMASI BEKLENİYOR

Kanun tasarıları parlamentonun üst meclisine gönderildi. Bu aşamada tasarının Cumhurbaşkanı Emomali Rahmon tarafından onaylanıp imzalanması bekleniyor.

Taciklerin çoğu, yeni değişikliklerin yalnızca "yıllardır yürürlükte olan yasağı" yasallaştıracağına inanıyor. Tacik yetkililerin başörtüsüne yönelik kısıtlamaları, Eğitim Bakanlığı'nın öğrencilere yönelik hem İslami kıyafetleri hem de Batı tarzı mini etekleri yasakladığı 2007 yılında başladı.

Öte yandan ülkede yaşayanların yüzde 95'inden fazlasının Müslüman olduğu biliniyor.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Sıcak çarpmasına dikkat: Hayati tehlikesi var, belirtileri ihmal etmeyinHaftaya Meclis'e gelmesi bekleniyor! Öğretmenlik Meslek Kanunu taslağı ortaya çıktı: İşte öne çıkan başlıklar...
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Ukrayna, Herson'u vurdu: 22 ölü, 15 yaralı - DünyaUkrayna, Herson'u vurdu: 22 ölü, çok sayıda yaralı varNetanyahu'nun ikiyüzlülüğü! İsrail ordusunun insanlık dışı muamelesini yok saydı - DünyaNetanyahu'nun ikiyüzlülüğü!Sır gibi saklıyordu! Putin'in kızları ortaya çıktı - DünyaPutin'in gözlerden uzak tuttuğu kızları ortaya çıktıDünyanın konuştuğu görüntü: Ölü akrabasıyla para çekmeye geldi, cesedin parmak izini kullandı - DünyaSkandal olay: Ölü akrabasına para çektirdiJaponya'dan 'aktif siber savunma'yı güçlendirme kararı - DünyaJaponya'dan 'aktif siber savunma'yı güçlendirme kararıHamas'tan 'kara liste' mesajı: İsrail istenmeyen bir varlık haline geldi - DünyaHamas: İsrail 'istenmeyen bir varlık' haline geldi
Sonraki Haber Yükleniyor...