Tacikistan'da başörtüsünü yasaklayan tasarı kabul edildi

Müslümanların yıllardır zulüm gördüğü Tacikistan'da başörtüsünü takmayı yasaklayan değişiklik tasarısı kabul edildi.

Tacikistan'da binlerce kadını ilgilendiren skandal bir karar alındı. Daha önce kamu kurumlarında başörtüsünün yasaklandığı ülkede şimdi de İslami kıyafetleri yasaklayan bir mevzuat yürürlüğe alınıyor.

BAŞÖRTÜSÜNÜ DE KAPSAYAN TASARI KABUL EDİLDİ

Tacik parlamentosu; yetkililer tarafından İslami kıyafetleri tanımlamak için yaygın olarak kullanılan bir terim olan "Tacik kültürüne yabancı kıyafetlerin" giyilmesini, ithal edilmesini, satılmasını ve reklamını yasaklayacak "gelenekler ve kutlamalar" yasasında değişiklik tasarısını kabul etti.

Bu kanun daha önce başörtüsü veya diğer dini kıyafetlerin giyilmesini ihlal olarak kabul etmiyordu. Tacik milletvekili Mavloudakhon Mirzoyeva, yasa taslağının değiştirilmiş versiyonunun Tacik kültürüne yabancı kabul edilen kıyafetlere "yasaklama içerdiğini" söyledi.

TACİKİSTAN CUMHURBAŞKANININ İMZALAMASI BEKLENİYOR

Kanun tasarıları parlamentonun üst meclisine gönderildi. Bu aşamada tasarının Cumhurbaşkanı Emomali Rahmon tarafından onaylanıp imzalanması bekleniyor.

Taciklerin çoğu, yeni değişikliklerin yalnızca "yıllardır yürürlükte olan yasağı" yasallaştıracağına inanıyor. Tacik yetkililerin başörtüsüne yönelik kısıtlamaları, Eğitim Bakanlığı'nın öğrencilere yönelik hem İslami kıyafetleri hem de Batı tarzı mini etekleri yasakladığı 2007 yılında başladı.

Öte yandan ülkede yaşayanların yüzde 95'inden fazlasının Müslüman olduğu biliniyor.