Papa 14. Leo, tarihte bir ilke imza atarak pazar duası sırasında akciğerindeki kitle nedeniyle ameliyat olacağını duyurmuştu. Günler sonra operasyon masasına yatan Papa’nın ameliyatı başarıyla tamamlandı. Vatikan, 71 yaşındaki Papa’nın hastanedeki odasına döndüğünü açıkladı.

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Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo'nun, akciğerinde tespit edilen kitle nedeniyle bugün ameliyat oldu.

Papa'nın, Gemelli Hastanesine gelişini çok sayıda basın mensubu ve hastanedekiler yakından takip etti. Hastane yetkililerinin kapıda karşıladığı Papa, binaya yürüyerek girdi.

"PAPA HASTANE ODASINA DÖNDÜ"

Vatikan Basın Ofisinden Papa'nın hastaneye gidişine ilişkin gazetecilere ilk yapılan yazılı açıklamada, Papa'nın Gemelli Hastanesinde Prof. Stefano Margaritora başkanlığındaki göğüs cerrahisi ekibi tarafından öğleden sonra akciğerindeki kitlenin alınması için ameliyat edileceği belirtilmişti.

Tarihe geçen açıklamanın ardından... Papa 14. Leo’nun ameliyatından ilk detaylar geldi

Vatikan Basın Ofisinden akşam saatlerinde yapılan ikinci açıklamada ise "Ameliyat başarıyla, planlandığı gibi ve beklendiği üzere tamamlandı. Papa, hastanedeki odasına döndü" ifadeleri yer aldı.

20 EKİM'E KADAR HER ŞEYİ İPTAL ETMİŞTİ

Papa'nın ameliyatıyla ilgili gazetecilere sabah saatlerinde açıklama yapan Vatikan Devlet Sekreteri (Başbakan) Kardinal Pietro Parolin de Papa'yla dün görüştüğünü ve kendisini sakin gördüğünü aktarırken, "Açıkçası böyle bir şey beklemediğim için endişeliyim ancak çok şükür ki hemen fark edilen ve bu nedenle mümkün olan en kısa sürede çözülebilecek bir durum. Normalde bu tür şeyler erken tespit edildiğinde iyi şekilde çözülebilir" ifadelerini kullandı.

Vatikan, daha önce Papa'nın iyileşmesi için 20 Ekim'e kadar bütün programlarının iptal edildiğini duyurmuştu.

Tarihe geçen açıklamanın ardından... Papa 14. Leo’nun ameliyatından ilk detaylar geldi

KENDİ İÇİN DUA İSTEMİŞTİ

Papa 14. Leo, 11 Ekim'de Vatikan'ın Aziz Petrus Meydanı'na bakan ofisinin penceresinden yaptığı geleneksel pazar duası sırasında, "Doktorlar, akciğerimde bir kitle (nodül) tespit etti. Doktorlar müdahalenin uygun olduğuna inanıyor ve bu nedenle onların tavsiyesi üzerine, nodülü aldırmak için ameliyat olmaya karar verdim. Ameliyat, önümüzdeki birkaç gün içinde yapılmak üzere planlandı. Manevi yakınlığınız için teşekkür ediyor ve kendimi dualarınıza emanet ediyorum" ifadesini kullanmıştı.

71 yaşındaki Papa'nın "sürpriz" olarak değerlendirilen bu açıklamasının ardından Vatikan Basın Ofisi de operasyon sonrasında iyileşme döneminin bir hafta sürmesinin beklendiğini duyurmuştu.

İtalyan basını da tarihte ilk kez bir Papa'nın, pazar duasında gelecek günlerde ameliyat olacağını şeffaflıkla açıkladığına dikkati çekti.

Tarihe geçen açıklamanın ardından... Papa 14. Leo’nun ameliyatından ilk detaylar geldi

Basındaki haberlerde, Papa'nın 6-17 Kasım'da Uruguay, Arjantin ve Peru'yu kapsayan Güney Amerika gezisini iptal etmemek için hemen ameliyat olma kararı aldığı belirtildi.

Vatikan'ın önceki devlet başkanı Papa Franciscus'un 21 Nisan 2025'te vefatının ardından Katolik Kilisesi'nin merkezi Vatikan'da 8 Mayıs 2025'teki Konklav'da (Papalık Seçimi) Papa olarak seçilen dönemin kardinali ABD'li Robert Francis Prevost, kendisine "Papa 14. Leo" ismini almıştı.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR Kaynak: ANADOLU AJANSI

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