'Ankara Abisi' Yasin Oyanık tutuklandı! İlk açıklama geldi

'Ankara Abisi' olarak bilinen Yasin Oyanık, Uşak merkezli soruşturma kapsamında tutuklandı. Oyanık'a yöneltilen suçlamanın ardından Ankara Abisi İyilik Derneği ve avukatı tarafından yapılan açıklamada, tutuklama kararının mahkûmiyet anlamına gelmediği vurgulandı ve suçlamaların kabul edilmediği belirtildi.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

Sosyal medyada 'Ankara Abisi' olarak bilinen Yasin Oyanık, Uşak merkezli soruşturma kapsamında tutuklandı. Ankara Abisi İyilik Derneği ve Oyanık'ın avukatı Hüseyin Emre Dereli, tutuklama kararının ardından basın ve kamuoyuna yönelik açıklama yaptı. Açıklamada, Oyanık'ın suçlamaları kabul etmediği belirtilerek derneğin yardım faaliyetlerine ilişkin kayıtların incelenmesi çağrısında bulunuldu.

Dernek tarafından paylaşılan açıklamaya göre Oyanık, 9 Ekim 2026'da gözaltına alındı ve ifade işlemleri için Uşak'a sevk edildi. Oyanık hakkında 13 Ekim 2026'da, “Malvarlığı Değerlerinin Meşru Bir Yolla Elde Edildiği Konusunda Kanaat Uyandırmak” suçlamasıyla tutuklama kararı verildi.

"TUTUKLAMA KARARI MAHKÛMİYET DEĞİLDİR"

Açıklamada, tutuklama kararının mahkûmiyet hükmü olmadığı ve isnat edilen suçların kesinleştiği anlamına gelmediği vurgulandı. Oyanık'ın suçlamaları reddettiği belirtilirken, açıklamalarının, derneğin mali kayıtlarının ve yardım faaliyetlerine ilişkin belgelerin birlikte değerlendirilmesini istediği aktarıldı.

Dernek yönetimi, iddialara ilişkin beyanların savcılığa sunulduğunu, savunma ve itirazların da soruşturma makamlarına iletildiğini bildirdi.

DERNEĞİN YARDIM FAALİYETLERİNE VURGU YAPILDI

Ankara Abisi İyilik Derneğinin açıklamasında, kuruluşun ihtiyaç sahiplerine gıda, giyim, eğitim, sağlık ve barınma alanlarında destek sağlamak amacıyla faaliyet yürüttüğü ifade edildi.

Yardım çalışmalarının ve bağışların kullanımının banka hareketleri, faturalar, yardım ve teslim kayıtları üzerinden incelenebileceği belirtilen açıklamada, ilgili bilgi ve belgelerin yetkili makamlara sunulmasının amaçlandığı kaydedildi.

BAĞIŞLARIN KAYNAĞI SORUŞTURMANIN KONULARI ARASINDA

Açıklamada, soruşturmanın önemli başlıklarından birinin dernek hesaplarına yapılan bazı para transferlerinin kaynağına ilişkin iddialar olduğu belirtildi. Dernek yönetimi, transferlerin kaynağına ilişkin iddialarla yöneticilerin bu kaynağı bilerek ve suç amacıyla hareket edip etmediğinin ayrı ayrı değerlendirilmesi gerektiğini savundu.

Ayrıca derneğin yardım faaliyetlerinin yanı sıra harcanmayan kaynakların hesaplarda ve dernek adına kayıtlı varlıklarda bulunmasının da mali inceleme kapsamında olduğu ifade edildi.

Dernek ve Oyanık'ın avukatı, Türk yargısına güvendiklerini belirterek savunmanın ve tüm delillerin eksiksiz değerlendirilmesini beklediklerini ifade etti.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala