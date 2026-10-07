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Dünya

Akılalmaz hırsızlık girişimi! Tavandan gelen sesler AVM’yi karıştırdı, içinden çıkan polisi bile şaşkına çevirdi

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ABD'nin Washington eyaletindeki bir alışveriş merkezinde çalışanlar, tavandan gelen sesler üzerine yaptıkları kontrolde bir adamın tavanın içinde saklandığını fark etti. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, tavanı parçalayarak mağazaya girmeye çalışan şüpheliyi uzun uğraşlar sonucu yakalarken, film sahnelerini aratmayan görüntüler kameraya yansıdı.

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Washington eyaletindeki bir alışveriş merkezinde görenleri şaşkına çeviren bir hırsızlık girişimi yaşandı. 30 Eylül'de tavandan gelen sesleri fark eden mağaza çalışanları, kontrol ettiklerinde bir adamın tavanın içinde sürünerek ilerlemesi sonucu panelleri kırdığını fark etti.

Tavandan gelen sesler AVM’yi karıştırdı! İçinden çıkan polisi bile şaşkına çevirdi
Başlık ResmiTavandan gelen sesler AVM’yi karıştırdı! İçinden çıkan polisi bile şaşkına çevirdi

EKİPLER HAREKETE GEÇTİ

Çalışanların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Vancouver Polis Departmanına göre, tavanda ilerleyen şüpheli yalnızca fayanslara değil, ışıklara, kablolara ve diğer ekipmanlara da zarar verdi. Polis, ikinci kattaki müşterileri ve çalışanları tahliye ederek şüpheliyi aşağı indirmek için harekete geçti. Ekipler, şüphelinin düşme ihtimaline karşı tavanın altına bir yatak yerleştirdi ve yukarı çıkabilmesi için merdiven kurdu.

FİLM SAHNELERİNİ ARATMADI

Polislerin uzun süren uğraşları sonucu inmeyi kabul eden şüpheli, kısa süre sonra yeniden merdivene tırmanmaya çalıştı. Polisler ise tekrar tırmanmasını engellemek için merdiveni çekti. Bu sırada dengesini kaybeden şüpheli, tavandan düştü. Önce merdivene çarpan adam, ardından zemine yerleştirilen yatağın üzerine düştü.

Akılalmaz hırsızlık girişimi! Tavandan gelen sesler AVM’yi karıştırdı, içinden çıkan polisi bile şaşkına çevirdi
Başlık ResmiAkılalmaz hırsızlık girişimi! Tavandan gelen sesler AVM’yi karıştırdı, içinden çıkan polisi bile şaşkına çevirdi

Güvenlik kameralarına saniye saniye yansıyan görüntülerde, şüphelinin yerde yuvarlandıktan sonra polislerden uzaklaşmaya çalıştığı görülüyor.

New York Post’un aktardığına göre, polis tarafından kimliği Gabriel Llamalt Hideo olarak açıklanan şüpheli, mala zarar verme ve hırsızlık suçlamalarının yanı sıra hakkında bulunan yakalama kararı kapsamında Clark County Cezaevi'ne gönderildi. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

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Editör : ZEYNEP ERDİVANLI | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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