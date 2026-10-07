Gazze’de acı 3 yıldır dinmiyor! İsrail soykırımının gölgesinde yürek yakan tablo
Dünya üç yıldır Gazze’de tarihin en ağır insani felaketlerinden birine tanıklık ediyor. İsrail’in 7 Ekim 2023’te başlattığı saldırılarında 74 binden fazla Filistinli hayatını kaybederken, masum insanların üzerine yaklaşık 223 bin ton patlayıcı yağdırıldı.
3 YILDA 223 BİN TON BOMBA YAĞDI
İsrail’in 7 Ekim 2023’te başlayan Gazze saldırıları üçüncü yılına girerken, geride ağır bir yıkım ve büyük bir insani kriz kaldı.
Yaklaşık 2 milyon kişinin yaşadığı Gazze Şeridi’nde binlerce bina saldırılar nedeniyle yıkılırken, İsrail’in üç yılda bölgeye 223 bin ton bomba attığı belirtildi. Bu miktarın Hiroşima’ya atılan atom bombasının yaklaşık 16 katına denk geldiği ifade ediliyor.
Saldırılar boyunca Gazze’de yaşayanların büyük bölümü defalarca yer değiştirmek zorunda kaldı. Ateşkes girişimleri ise kalıcı bir çözüm getirmedi.
İLK ATEŞKES BİR HAFTA SÜRDÜ
İlk ateşkes 24 Kasım 2023’te başladı ve yaklaşık bir hafta sürdü. Bu süreçte 81 İsrailli rehine ile 240 Filistinli esir serbest bırakıldı. Ateşkesin uzatılması beklenirken İsrail ordusunun saldırılarına yeniden başlamasıyla çatışmalar devam etti.
İkinci ateşkes ise 19 Ocak 2025’te yürürlüğe girdi ve yaklaşık iki ay sürdü. Bu dönemde 33 İsrailli rehine ile yaklaşık 1900 Filistinli serbest bırakıldı. Ancak ateşkesin ikinci aşamasının uygulanamamasıyla İsrail saldırıları yeniden yoğunlaştı.
YÜZLERCE ÇOCUK AÇLIKTAN ÖLDÜ
İsrail, saldırıların yanı sıra Gazze’ye yönelik yardım girişlerini de ciddi şekilde kısıtladı. 2 Mart 2025’te sınır kapılarının kapatılmasıyla bölgede gıda ve temel ihtiyaç malzemelerine erişim daha da zorlaştı. Ortaya çıkan kıtlık ve yetersiz beslenme nedeniyle 164’ü çocuk 460 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.
YARDIM DAĞITIM NOKTALARINA GELENLERİ KATLETTİLER
Uluslararası tepkilerin ardından kurulan yardım dağıtım noktalarında da çok sayıda Filistinlinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı bildirildi. Söz konusu merkezlerde 2 bin 600’den fazla Filistinlinin öldüğü, 19 bin kişinin yaralandığı aktarıldı.
Üçüncü ateşkes ise ABD Başkanı Donald Trump’ın 20 maddelik planı kapsamında 10 Ekim 2025’te yürürlüğe girdi. Hamas elindeki İsrailli rehineleri serbest bırakırken, Gazze’nin kuzeyinden daha önce çıkarılan Filistinliler de evlerine dönmeye başladı. Evlerine ulaşan binlerce kişinin gördüğü tek şey ise büyük bir enkazdı.
Ateşkese rağmen saldırıların sürdüğü ve bu süreçte 1145 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği belirtildi. Ateşkesin ikinci aşaması ise henüz uygulanmaya başlamadı.
CAN KAYBI 74 BİNİ AŞTI
Gazze’deki saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının 74 bini aştığı, 175 binden fazla kişinin yaralandığı bildirildi. 2 bin 700’den fazla ailenin tamamen yok olduğu belirtilirken, binlerce kişinin halen yıkılan binaların enkazı altında olduğu ifade edildi.
İSRAİL SALDIRILARINDA 21 BİN ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ
Hayatını kaybedenlerin yaklaşık 21 bin 500’ünü bebek ve çocuklar oluştururken, 58 bin 800 çocuğun da en az bir ebeveynini kaybettiği aktarıldı.
“DURUM VAHİM”
Gazze’deki insani durumun “hala vahim” olduğunu vurgulayan Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (UNOCHA) Sözcüsü Laerke, bölgede insanların yokluk içinde dördüncü kışa girdiğine dikkat çekti.
Laerke, yağmur, sel ve sıcaklıkların düşmesiyle birlikte ihtiyaçların daha da artacağını belirterek, yardım malzemelerinin bölgeye ulaştırılması için gerekli izinlerin zamanında alınamadığını söyledi.
Laerke, mevcut durumun tam anlamıyla bir ateşkes olarak değerlendirilemeyeceğini belirterek, “Hala neredeyse her gün insanların öldürüldüğüne, sivil altyapının saldırıya uğrayıp bombalandığına dair haberler alıyoruz” ifadelerini kullandı.
BM yetkilisi ayrıca yardımların yalnızca Kerem Ebu Salim (Kerem Şalom) Sınır Kapısı üzerinden ulaştırılabildiğini belirtti. Yardımların çok sayıda kontrolden geçirilmesinin ciddi gecikmelere yol açtığını söyleyen Laerke, bazı malzemelerin Gazze’ye ulaştırılmasının aylar alabildiğini ifade etti.
Gazze’nin büyük bölümüne erişimin son derece zor olduğunu belirten Laerke, sahil kesimindeki kamplarda aşırı kalabalık nedeniyle insani koşulların daha da ağırlaştığını kaydetti.
ÇEVREYİ DE SESSİZCE ÖLDÜRDÜ
Öte yandan İsrail'in 3 yıldır devam eden saldırıları çevreyi de sessizce öldürdü.
Bölgede ekolojik sistemin tahrip edilmesi, benzeri görülmemiş bir çevresel ve insani krizin yaşanmasına yol açtı. Gazzeli çevre uzmanı Said Akluk, "Çevre, savaşın, etkileri yıllar sonra ortaya çıkacak 'sessiz kurbanı' oldu. Gazze'deki yıkımın meydana getirdiği moloz ve hafriyat hacmi 60-65 milyon ton civarında. Sorun sadece çimento ve inşaat maddeleri kalıntılarıyla sınırlı da değil. Enkazlar; patlayıcı kalıntıları, radyoaktif maddeler ve ağır metaller içerebilir. Bunun da sağlık ve çevre üzerindeki etkileri, sonuçları kısa vadede ortaya çıkan doğrudan zararlardan farklıdır." diyor.