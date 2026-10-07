Gazze’de acı 3 yıldır dinmiyor! İsrail soykırımının gölgesinde yürek yakan tablo

Üçüncü ateşkes ise ABD Başkanı Donald Trump’ın 20 maddelik planı kapsamında 10 Ekim 2025’te yürürlüğe girdi. Hamas elindeki İsrailli rehineleri serbest bırakırken, Gazze’nin kuzeyinden daha önce çıkarılan Filistinliler de evlerine dönmeye başladı. Evlerine ulaşan binlerce kişinin gördüğü tek şey ise büyük bir enkazdı.

Ateşkese rağmen saldırıların sürdüğü ve bu süreçte 1145 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği belirtildi. Ateşkesin ikinci aşaması ise henüz uygulanmaya başlamadı.