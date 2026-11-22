Sert satış dalgasıyla 55 bin 130 dolara kadar gerileyen Bitcoin, tepki alımlarıyla yeniden 60 bin doların üzerine çıktı. Kripto para piyasasında toparlanma yaşanırken, analistler yükselişin kalıcılığı konusunda temkinli olunması gerektiğine dikkat çekiyor.

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Kripto para piyasasında yaşanan sert satış dalgasının ardından Bitcoin yeniden yükselişe geçti. Cuma günü 55 bin 130 dolara kadar gerileyerek temmuz ayı başından bu yana en düşük seviyesini gören Bitcoin, tepki alımlarıyla 60 bin doların üzerine çıktı.

Analiz şirketi CoinMarketCap verilerine göre, Bitcoin dahil küresel kripto para piyasasının toplam değeri son 24 saatte yüzde 2,84 artışla 2 trilyon 60 milyar dolara ulaştı.

Piyasa değeri bakımından en büyük kripto para olan Bitcoin, saat 23.00 itibarıyla 60 bin 279 dolardan işlem gördü. Böylece haftalık değer kaybı yüzde 8,2'ye geriledi. Ancak Bitcoin, Ekim 2025'te yaklaşık 126 bin dolarla ulaştığı tarihi zirvesinin yüzde 52 altında bulunuyor.

2,4 MİLYAR DOLARLIK POZİSYON TASFİYE EDİLDİ

Kripto veri platformu CoinGlass'ın verilerine göre, düşüş dalgası sırasında borsalarda 24 saat içinde toplam 2,4 milyar dolarlık vadeli işlem pozisyonu zorunlu olarak kapatıldı.

Tasfiye edilen pozisyonların 1 milyar dolardan fazlasını Bitcoin, 545 milyon dolarını ise Ethereum işlemleri oluşturdu. Kaldıraçlı pozisyonların tasfiye edilmesinin ardından satış baskısının hafiflemesiyle piyasalarda tepki alımları hız kazandı.

Bitcoin'in toplam piyasa değeri 1 trilyon 210 milyar dolar seviyesine yükseldi. Kripto para, 2025 yılında yaşadığı yüzde 6'lık düşüşün ardından bu yıl da yaklaşık yüzde 32 değer kaybetti. Buna karşın son 10 yıllık dönemde yaklaşık yüzde 8 bin 150 değer kazandı.

ETHEREUM DA YÜKSELİŞE GEÇTİ

Bitcoin'deki toparlanma altcoin piyasasına da yansıdı. Piyasa değeri bakımından ikinci sırada bulunan Ethereum, son 24 saatte yüzde 5,07 yükselerek 1684 dolara çıktı. Ethereum'un toplam piyasa değeri ise yaklaşık 205,93 milyar dolar oldu.

Analistler, fiyatlardaki toparlanmaya rağmen yükselişin kalıcı olup olmayacağının henüz netleşmediğini belirtiyor. ABD borsalarının yeni haftaya nasıl başlayacağı, teknoloji hisselerindeki dengelenme ve kripto para borsa yatırım fonlarına (ETF) yeniden para girişi olup olmayacağı, Bitcoin'in yönünü belirleyebilecek başlıca gelişmeler arasında gösteriliyor.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: ANADOLU AJANSI

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