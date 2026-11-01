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Bitcoin ‘sanal para’nın önüne geçti

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Bitcoin ‘sanal para’nın önüne geçti
Başlık ResmiBitcoin ‘sanal para’nın önüne geçti

Türkiye'de kripto para kullanımına ilgi artarken Bitcoin, dijital para algısında ilk kez genel tanımın önüne geçti. Paribu'nun araştırmasına göre kripto işlem yapanların oranı yüzde 37'ye yükselirken, bu yatırımcıların yüzde 57'sinin portföyünde altın, yüzde 32'sinin ise döviz bulunuyor.

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Ömer Temür
ÖMER TEMÜR

Paribu’nun 2026 Kripto Para Bilinirlik ve Algı Araştırması’na göre Türkiye’de kripto işlem yapanların oranı yüzde 37’ye yükseldi.

Kripto para denildiğinde akla ilk Bitcoin’in gelme oranı da yüzde 25’ten yüzde 30’a çıktı.

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Böylece Bitcoin, ilk defa “sanal/dijital para” tanımının önüne geçti.

Araştırmaya göre kriptoyu tercih eden yatırımcılardan sadece 10’da biri kripto paraya yatırım yaparken, yüzde 57’si portföylerinde altına, yüzde 32’si dövize, yüzde 27’si borsa ve yatırım fonlarına yer verdi.

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