Eski AK Parti Bitlis İl Başkanı Avukat Kadir Köstekçi, Ahlat-Tatvan karayolunda trafik kazası geçirdi. Hastaneye kaldırılan Köstekçi'nin sağlık durumu belli oldu.

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Kaza, Bitlis-Ahlat kara yolu üzerinde meydana geldi. Seyir halindeki Köstekçi’nin kullandığı araç, henüz bilinmeyen bir nedenle önünde ilerleyen traktöre arkadan çarptı.



Eski AK Parti Bitlis İl Başkanı Kadir Köstekçi trafik kazası geçirdi! Sağlık durumu belli oldu

Meydana gelen kazada yaralanan Kadir Köstekçi, olay yerine yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Bitlis-Tatvan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

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SAĞLIK DURUMU İYİ

Burada tedavi altına alınan Köstekçi’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEVDA KILIÇ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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