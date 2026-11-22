Eski AK Parti Bitlis İl Başkanı Kadir Köstekçi trafik kazası geçirdi! Sağlık durumu belli oldu
Eski AK Parti Bitlis İl Başkanı Avukat Kadir Köstekçi, Ahlat-Tatvan karayolunda trafik kazası geçirdi. Hastaneye kaldırılan Köstekçi'nin sağlık durumu belli oldu.
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Kaza, Bitlis-Ahlat kara yolu üzerinde meydana geldi. Seyir halindeki Köstekçi’nin kullandığı araç, henüz bilinmeyen bir nedenle önünde ilerleyen traktöre arkadan çarptı.
Meydana gelen kazada yaralanan Kadir Köstekçi, olay yerine yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Bitlis-Tatvan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
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SAĞLIK DURUMU İYİ
Burada tedavi altına alınan Köstekçi’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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