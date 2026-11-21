İş yerinde kahreden kaza! 21 yaşındaki genç hayatını kaybetti
Kahramanmaraş'ta iş yerinde üzerine iplik balyası düşen 21 yaşındaki işçi, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde bulunan bir iş yerinde yürek yakan bir kaza meydana geldi.
HASTANEDE CAN VERDİ
İş yerinde çalıştığı sırada üzerine iplik balyası düşen 21 yaşındaki Cabbar Çelikoğlugil ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince müdahale edilerek hastaneye kaldırılan genç işçi kurtarılmadı.
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