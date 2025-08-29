Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Tayland Başbakanı Shinawatra sızdırılan telefon görüşmesi nedeniyle görevden alındı

Tayland Anayasa Mahkemesi, Cuma günü verdiği kararla Başbakan Paetongtarn Shinawatra ve kabinesini görevden aldı. Kararın gerekçesi, Shinawatra’nın Kamboçya ile sınır sorununu ele alış biçiminin bir başbakan için gerekli etik standartlara uymaması oldu.

Tayland Anayasa Mahkemesi, Kamboçya’nın eski lideri Hun Sen ile yaptığı telefon görüşmesinin sızdırılmasının ardından tartışmalara neden olan Başbakan Paetongtarn Shinawatra’yı görevden aldı. 

HÜKÜMET DÜŞÜRÜLDÜ

Karar sonrası Başbakan Shinawatra’nın yanı sıra kabinenin de görevden alındığı açıklandı. Ülkede geçici bir yönetim oluşturulması bekleniyor.

Mahkeme, Paetongtarn’ın davranışlarının “ulusal çıkarları ikinci plana iterek etik standartları ihlal ettiğine” hükmetti.

SIZDIRILAN GÖRÜŞME KRİZİ TETİKLEDİ

Haziran ayında yapılan telefon görüşmesinde Paetongtarn’ın Hun Sen’e “amca” diye hitap etmesi, Tayland ordusunu küçümseyen ifadeler kullanması ve karşı tarafı yatıştırmaya çalıştığı yönündeki sözleri kamuoyunda büyük tepki çekmişti. 

Görüşmenin internete sızmasının ardından binlerce kişi sokaklara çıkmış ve “istifa” çağrısı yapılmıştı.

Başbakan, söz konusu ifadeleri bir “müzakere taktiği” olarak savunsa da, senatörler mahkemeye dilekçe vererek görevden alınmasını talep etmişti.

SHİNAWATRA HANEDANINA BÜYÜK DARBE

Paetongtarn’ın görevden alınması, Tayland’ın en güçlü siyasi ailesi olarak bilinen Shinawatra hanedanı için de ağır bir darbe oldu. 

Paetongtarn’ın babası Thaksin Shinawatra, 2006’da askeri darbeyle devrilmiş, teyzesi Yingluck Shinawatra ise 2014’te Anayasa Mahkemesi tarafından görevden uzaklaştırılmıştı.

Paetongtarn, 20 yıldan kısa sürede mahkeme kararıyla görevinden alınan beşinci Tayland başbakanı olurken, Shinawatra ailesinden başbakanlık koltuğunu kaybeden üçüncü isim oldu.

TAYLAND YENİDEN BELİRSİZLİKTE

Kararın ardından Başbakan Yardımcısı Phumtham Wechayachai, geçici olarak başbakanlık görevini devralacak. Yeni başbakan, Temsilciler Meclisi’nde yapılacak oylamayla belirlenecek.

