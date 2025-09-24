Tayvan'ı vuran 'Ragasa'da bilanço artıyor: En az 14 ölü, 152 kayıp

Tayvan'ın Hualien ilinde etkisini hissettiren Süper Tayfun Ragasa, heyelanlara ve su baskınlarına neden oldu. Gangfu kasabasındaki bir göl aşırı yağış nedeniyle taştı. Barajın patlamasıyla bir köprü yıkıldı ve çamurla kaplı sel suları bir kasabaya doğru yayıldı.

Kuang Fu kasabasında yaşayan 55 yaşındaki Hsu Cheng-hsiung, yaşadığı dehşeti "Volkan patlaması gibiydi… Çamurlu sel suları evimin ilk katına doğrudan girdi" diyerek anlattı.

EN AZ 152 KİŞİ KAYIP

Başbakan Cho Jung-tai, bölgeyi ziyaret ederek mağdurlara yardım sözü verdi. "Hayatını kaybeden 14 kişi için, tahliye emirlerinin neden uygulanmadığını araştırmalıyız. Bu trajediye neyin sebep olduğunu bilmemiz gerekiyor" diyen Cho, şu anda en büyük endişelerinin kayıp kişiler olduğunu belirtti.

Cho, "Şu anda 100’den fazla kişi kayıp ve bu bizim en büyük kaygımız" ifadelerini kullandı.

Tayvan Ulusal İtfaiye Ajansı'na göre, Hualien ve diğer bölgelerde en az 152 kişi kayıp.

"ÇAMURU KAZIMAK NEREDEYSE İMKANSIZ"

Yerel sakinlerden 31 yaşındaki Yen Shau, yaşadıklarını "Bir felaket filmi gibiydi. Göl taşmadan bir saat önce insanlar hâlâ marketteydi. Dakikalar içinde su ilk katın yarısına kadar yükseldi" diyerek anlattı.

Gölden ikinci bir taşkın olmasından korktuğu için uyuyamadığını söyleyen Yen, evini çamurdan temizlemeye çalıştığını ancak çamurun çok derin olduğunu, kazıp çıkarmanın neredeyse imkansız gibi olduğunu belirtti.

Tayvan genelinde Tayfun Ragasa nedeniyle 7.600’den fazla kişi tahliye edildi.

Tayvan, Temmuz ile Ekim ayları arasında sık sık tropikal fırtınalara maruz kalıyor. Temmuz başında adayı vuran Tayfun Danas, iki kişinin ölümüne ve yüzlerce kişinin yaralanmasına neden olmuş, güney bölgelerine bir hafta sonunda 50 santimetreden fazla yağmur bırakmıştı.