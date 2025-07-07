Teksas'taki sel felaketinde kahreden detay! Kız çocukları uyurken oldu...

Teksas’ta sel felaketinde can kaybı 78 çıktı, tespit edilen 41 kişi ise kayıp olarak aranıyor. En büyük yıkım ise nehir kenarında yer alan kız çocuklarına ait kamp alanında yaşandı. Arama kurtarma çalışmaları sürerken ekipler, zamanla mücadele ediyor. Trump konu ile ilgili yaptığı açıklamada kamp görevlilerini de suçladı, işte son durum....

ABD’nin Teksas eyaletinde etkili olan şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen sellerde 78 kişi hayatını kaybetti, 41 kişi kayboldu Kerr County Şerifi Larry Leitha, havadan müdahaleyle 160’tan fazla kişiye yardım eli uzatıldığını, toplamda ise 8’i yaralı 850 kişinin kurtarıldığını ifade etti. Yetkililer, Kerr County ve çevre bölgelerde 78 kişinin sellerde hayatını kaybettiğini, toplam kayıp sayısının ise tam olarak belirlenemediğini aktardı. Ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

ÇOCUKLAR SELE UYKULARINDA YAKALANDI

Felaket, cuma günü gün doğmadan hemen önce gerçekleşti. Guadalupe Nehri sadece 45 dakikada 8 metre yükselince kamp alanı tamamen sular altında kaldı. Çoğu çocuk, sel sırasında uykudaydı. Hayatını kaybedenler arasında kampın uzun yıllardır yöneticiliğini yapan Richard “Dick” Eastland da bulunuyor.

TARİHİN EN BÜYÜK ARAMA KURTARMA OPERASYONU

Felaketten üç gün sonra, Teksas tarihindeki en büyük arama-kurtarma operasyonlarından biri, artık daha çok cenaze arama çalışmalarına dönüşmüş durumda.

Bölgede çalışmalar yürüten gönüllüler, kamp malzemelerinin nehir boyunca yaklaşık 13 kilometre) uzağa kadar sürüklendiğini bildirdi. Zehirli yılanlar ve yoğun çamur, ekiplerin çalışmalarını zorlaştırıyor.

KAYIP SAYISINA İLİŞKİN NET BİR BİLGİ YOK

Kerr County’de bulunan 28 cansız bedenin kimlikleri henüz resmi olarak açıklanmadı. Yetkililer, ölü sayısının artmasından endişe ediyor. Dördüncü Temmuz Bağımsızlık Günü tatili nedeniyle bölgede kamp yapan başka kişilerin de sel sularına kapılmış olabileceği düşünülüyor.

Teksas Valisi Greg Abbott, selin ardından bölgeyi ziyaret ederek “Bu çocukların yaşadıklarını görmek tarif edilemez bir acıydı,” dedi. Abbott, kayıpların tamamı bulunana kadar tüm kaynakların seferber edileceğini belirtti.

YOL VE EVLER HARABEYE DÖNDÜ

Kamp ile Kerrville kenti arasındaki yol kullanılamaz hale geldi. Selin etkilediği evlerin çevresi devrilen ağaçlar, dağılmış eşyalar ve çöken altyapıyla dolu.

Papa Leo XIV, Pazar günü yaptığı konuşmada Teksas’taki sel mağdurları için dua etti. “Özellikle kamptaki kız çocuklarını kaybeden ailelere içten başsağlığı diliyorum,” dedi.

AFET BÖLGESİ İLAN EDİLDİ

ABD Başkanı Donald Trump, Pazar günü Kerr County için “büyük afet bölgesi” ilan etti. Federal Acil Durum Yönetim Kurumu (FEMA), yardımları koordine etmeye başladı. Havalimanında basın mensuplarına konuşan Trump, sel felaketinin yaşandığı Texas'ı ziyaret edip etmeyeceği sorusuna, "Muhtemelen cuma günü." cevabını verdi.

KAMP GÖREVLİLERİNE DE SUÇ ATTI

Sel felaketiyle ilgili bilgilendirmenin yetersizliği konusunda Ulusal Hava Durumu Servisi (NWS) adlı kuruluşu suçlamadığını ifade eden Trump, nehir kenarında kurulan çadırlarda hayatını kaybeden öğrenciler dolayısıyla suçlanan kamp görevlilerine de sorumluluk yüklemedi.

Trump, bu tarz bir felaketin yüz yılda bir yaşandığına dikkati çekti.