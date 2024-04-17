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Teşhis konulamıyor! Gizemli hastalık nedeniyle 45 kişi öldü

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Teşhis konulamıyor! Gizemli hastalık nedeniyle 45 kişi öldü

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Nijerya'da, ishal ve kusma semptomları ile hastanelik olan 45 kişi hayatını kaybetti. Yetkililerin teşhis koyamadığı gizemli hastalık nedeniyle ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

Nijerya'nın Kano eyaletinde, ulusal basındaki haberlere göre, Gundutse köyünde bazı kişilerde ishal ve kusma semptomları görüldü. Teşhis konulamayan hastalık nedeniyle çoğu kadın, çocuk ve yaşlı en az 45 kişi hayatını kaybetti. 

ÖLÜ SAYISI ARTABİLİR

Başlangıçta sıtma ve ishal gibi yaygın hastalıklara yakalandıklarını zanneden bölge halkı, ölü sayısının artmasından endişe ediyor.

Gundutse'deki sağlık yetkilileri, hastalıkla ilgili Kano Sağlık Bakanlığını bilgilendirdiklerini açıkladı. Yetkililer, hastalığın kesin nedeninin belirlenmesi için su ve kan örneklerinin toplandığını belirtti.

Gundutse sakinleri, test sonuçlarını beklerken, köydeki kötü hijyen şartlarının hastalığın ortaya çıkmasında bir faktör olabileceğini düşünüyor.

Sokoto eyalet hükümeti de 7 Nisan'da eyalette teşhis konulamayan hastalık nedeniyle 3 çocuğun hayatını kaybettiğini, 127 çocuğun hastaneye kaldırıldığını açıklamıştı.

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Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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