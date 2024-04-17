Bilim dünyasını şoke eden araştırma: İnsan kanından beslenen 'vampir bakteriler' bulundu

ABD merkezli yapılan bir araştırmada, salmonella, escherichia coli ve citrobacter koseri isimli 3 ölümcül bakterinin 'vampir' gibi insan kanından beslendiği keşfedildi.

Washington Eyalet Üniversitesindeki (WSU) araştırmacılar, kan dolaşımı enfeksiyonlarının oluşumunu incelerken bazı ölümcül bakterilerin insan kanındaki bir kimyasal maddeye yönelerek buradan beslendiği sonucuna ulaştı.

KANDAN BESLENEN BAKTERİLER HANGİLERİ?

Araştırma lideri Siena Glenn, gıda kaynaklı salmonella, escherichia coli ve citrobacter koseri isimli 3 ölümcül bakterinin insan kanını hedef aldığına işaret ederek "bakteriyel vampirizm" özelliği gösteren tek hücreli bu mikroorganizmaların "vampir gibi" insan kanına eğilim gösterdiğini söyledi.

1 DAKİKADA TESPİT EDİYORLAR

Bakterilerin özellikle bağırsak hastalığı olan kişilerde sindirim sistemindeki kesiklerden kan dolaşımına girebildiklerini kaydeden Glenn, bunların insan kanındaki maddeyi 1 dakika gibi kısa bir sürede tespit edebildiğini belirtti.

Glenn, bakterilerin kan kaynaklarına ulaşma şekillerini öğrendikten sonra buna uygun ilaç geliştirilebileceğini söyleyerek, bu ilaçlar sayesinde özellikle kan dolaşımı enfeksiyonu riski taşıyan insanların daha sağlıklı olabileceğini ifade etti.

İlgili araştırmanın sonuçları da "eLife" isimli bilim dergisinde yayımlandı.