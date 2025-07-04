The Economist manşetine taşıdı: Türkiye Trump’la yeni döneme giriyor!

İngiliz dergisi The Economist, Türkiye ile ABD arasında Trump’ın dönüşüyle kurulan sıcak diyaloğu masaya yatırdı. Erdoğan ve Trump’ın yakın temasını mercek altına alan dergi, Ankara’nın Washington’la ilişkilerde el yükselttiğini ve iki ülke arasında yeni bir diplomasi dönemi başladığını yazdı.

İngiliz dergisi The Economist, son sayısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ABD Başkanı Donald Trump ile kurduğu sıcak diyaloğu ve iki ülke ilişkilerindeki büyük değişimi kapsamlı bir dosyayla inceledi.

Dergi, Ankara-Washington hattında son dönemde dikkat çeken gelişmeleri “Türkiye’nin el yükselttiği bir diplomasi manevrası” olarak ele aldı.

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'TÜRKİYE'NİN GÜÇLÜ ADAMI TRUMP'IN İŞARET ADAMI OLUYOR'

Dergi, Erdoğan ile Trump arasındaki yakın diyaloğun özellikle NATO zirvesindeki samimi görüntülerle bir kez daha gündeme geldiğini yazdı.

The Economist analizinde şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump 24 Haziran’da NATO zirvesinde el sıkışırken yüzleri gülüyordu. Erdoğan, Trump’ın Beyaz Saray’a dönüşünden bu yana ilk kez yaptıkları görüşmenin ardından da aynı şekilde iyimser görünüyordu."

ABD-TÜRKİYE İLİŞKİLERİ YENİDEN RAYDA

Dergi, Trump’ın Erdoğan’a “F-35 uçaklarının yeniden verilmesi” konusundaki olumlu sinyalini öne çıkararak, Ankara’nın ABD ile askeri iş birliğinde elini güçlendirdiğini yazdı.

The Economist şu ifadeye yer verdi:

"Amerikan Başkanı, Erdoğan’ın Rusya’dan S-400 hava savunma sistemi satın almasının ardından yıllar önce durdurulan F-35 hayalet savaş uçaklarının Türkiye’ye satışının önündeki engelin kaldırılması fikrine sıcak baktığını açıkladı."

"TÜRKİYE HAKLI ÇIKTI"

Dergi, Ukrayna-Rusya savaşında Türkiye’nin ara bulucu rolüne ve NATO içindeki önemine de vurgu yaptı:

"Amerikan Başkanı'nın Ukrayna'ya bir barış anlaşması dayatma girişimleri ve Rusya'nın diktatörü Vladimir Putin'i soğuktan geri getirme kararı, Rusya'nın NATO'daki en güvenilir ortağı olan Türkiye'yi haklı çıkardı ve Erdoğan'a ateşkes görüşmelerine ev sahipliği yapma şansı verdi."

TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK KAZANIMI: SURİYE

Özellikle Suriye’nin kuzeydoğusundaki ABD üslerinin kapatılması ve yaptırımların kalkması, dergiye göre Erdoğan’ın masadaki en büyük kazanımı oldu.

The Economist’in analizi şöyle:

"2 Haziran’da Amerika’nın Türkiye Büyükelçisi Tom Barrack, Amerika'nın Suriye'deki yedi askeri üssünü kapatacağını ve geriye sadece bir üs bırakacağını açıkladı. Trump, Türkiye’nin en önemli taleplerinden biri olan Suriye’ye yönelik yaptırımları hafifletip bu hafta resmen sona erdirdi."

ENERJİ ANLAŞMASI DİKKAT ÇEKTİ

ABD’nin öncülüğünde imzalanan milyarlarca dolarlık enerji anlaşması da raporda yer aldı.

"Mayıs ayı sonunda Amerika, Suriye ile Amerikan, Katar ve Türk şirketlerinden oluşan ve Erdoğan hükümetine yakınlığıyla bilinen bir konsorsiyum arasında 7 milyar dolarlık bir enerji anlaşması imzalanmasına öncülük etti."

Dergi, Türkiye’nin Trump’la kurduğu diyalogdan duyduğu memnuniyeti, eski diplomat Alper Coşkun’un ağzından da aktardı:

"Türkler Trump’ı kendilerini dinleyen ve anlaşmalar yapabilecekleri biri olarak görüyorlar."

Dergi, bu yakınlaşmanın Erdoğan’ın elini güçlendirdiğini ve Batı’daki kimi çevrelerde “Türkiye Trump’a boyun eğdi” yorumlarına da neden olduğunu yazdı.

Dergideki ifade şöyleydi:

"Erdoğan’ı eleştirenler, iki NATO müttefikinin Suriye’de ve başka yerlerde ortak bir zemin bulmaya başlamasının nedeninin Türkiye’nin liderinin Trump’a boyun eğmesi olduğunu söylüyorlar."

"TÜRKİYE-ABD İLİŞKİLERİ TEST EDİLECEK"

Son olarak dergi, İsrail-İran gerilimi ve Suriye dosyasının bu yeni dönemde Erdoğan-Trump diyaloğunu sınayabileceğini vurguladı:

"Uzun süreli bir bölgesel savaş, özellikle de Amerika'yı yeniden mücadelenin içine çekecek bir savaş, yeni başlayan balayını şimdiye kadarki en zorlu sınavına sokacaktır."