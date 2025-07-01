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Togo'daki hükümet karşıtı protestolarda ortalık karıştı! Çok sayıda ölü var

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Togo, Protesto, İnsan Hakları, Baskı, Haber
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Togo'da Cumhurbaşkanı Faure Gnassingbe'nin istifasını talep eden protestoculara yönelik güvenlik güçlerinin müdahalesinde 7 kişinin hayatını kaybettiği öne sürüldü. Hükümetten açıklama geldi, boğularak öldüler...

"Le Front Citoyen Togo Debout" isimli sivil toplum örgütü, başkent Lome'deki nehirlerden 7 cesedin çıkarıldığını belirterek, bu ölümlerle ilgili güvenlik güçlerini suçladı.

BOĞULARAK ÖLDÜLER!

Hükümetten yapılan açıklamada ise ölümlerin gösterilerle bağlantılı olduğu iddiası reddedilirken, söz konusu kişilerin boğularak  hayatını kaybettiği kaydedildi.

NELER OLDU?

Cumhurbaşkanı Gnassingbe'nin geçen hafta süresiz şekilde Bakanlar Konseyi Başkanlığı görevine gelmesi sivil toplum kuruluşlarını ayaklandırmıştı.

Gnassingbe'nin kendisine ömür boyu sınırsız yetki sağladığı yeni görevini protesto etmek isteyen göstericiler, hafta sonu ülke genelinde sokağa çıkmıştı.

Güvenlik güçleri göstericilere müdahalede bulunmuş ve çok sayıda kişi gözaltına alınmıştı.

2005'den bu yana yönetimde olan Cumhurbaşkanı Faure Gnassingbe, bu görevi, ülkeyi 1967'den itibaren yöneten babası Eyadema Gnassingbe'nin ölümünün ardından devralmıştı.

Gnassingbe ailesi 58 yıldır yönetimde bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı
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