Tokyo'da 5,4 büyüklüğünde deprem oldu
Düzenleyen: Sevda Altunbaş / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Dünya Haberleri / Türkiye Gazetesi
Son deprem haberi Japonya'dan geldi. Başkent Tokyo'nun doğusundaki Çiba açıklarında 5,4 büyüklüğünde deprem oldu.
Japonya Meteoroloji Ajansına (JMA), Çiba eyaletine bağlı Katsuura ve Isumi bölgesi açıklarında 5,4 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu.
TSUNAMİ UYARISI YAPILMADI
Yerel saatle 12.12'de 50 kilometre derinlikte meydana gelen depremin ardından bölgede "dev dalga" uyarısı yapılmadı.
BİRÇOK YERDE HİSSEDİLDİ
Sarsıntı Çiba genelinin yanı sıra başkent Tokyo ile çevresindeki Kanagawa, İbaraki ve Saitama eyaletlerinde hissedildi.
Düzenleyen: Sevda Altunbaş - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi