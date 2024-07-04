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Tokyo'da 5,4 büyüklüğünde deprem oldu

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Tokyo&#039;da 5,4 büyüklüğünde deprem oldu
Japonya, Deprem, Tsunami̇, Haber

Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Son deprem haberi Japonya'dan geldi. Başkent Tokyo'nun doğusundaki Çiba açıklarında 5,4 büyüklüğünde deprem oldu.

Japonya Meteoroloji Ajansına (JMA), Çiba eyaletine bağlı Katsuura ve Isumi bölgesi açıklarında 5,4 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu. 

TSUNAMİ UYARISI YAPILMADI

Yerel saatle 12.12'de 50 kilometre derinlikte meydana gelen depremin ardından bölgede "dev dalga" uyarısı yapılmadı.

BİRÇOK YERDE HİSSEDİLDİ

Sarsıntı Çiba genelinin yanı sıra başkent Tokyo ile çevresindeki Kanagawa, İbaraki ve Saitama eyaletlerinde hissedildi.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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