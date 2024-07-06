Muğla'da korkutan deprem! İşte ilk veriler

Muğla'nın Marmaris ilçesi 3.6 büyüklüğündeki depremle sallandı. AFAD, sarsıntının ardından ilk verileri açıkladı.

Daha 22 yaşındaydı! Feci kazada can verdi, kahreden gerçek ortaya çıktı

Daha 22 yaşındaydı! Feci kazada can verdi, kahreden gerçek ortaya çıktı

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde saat 06.26'da meydana gelen 3,5 büyüklüğünde depremin ardından bu kez de Muğla sallandı. Marmaris ilçesinde 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın yayınladığı bilgilere göre sarsıntı yerin 66.04 kilometre derinliğinde kaydedildi. Depremin ardından olumsuz bir ihbar yapılmadı.