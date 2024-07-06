Muğla'da korkutan deprem! İşte ilk veriler
Düzenleyen: Gözde Nur Bayar / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Gündem Haberleri / Türkiye Gazetesi
Muğla'nın Marmaris ilçesi 3.6 büyüklüğündeki depremle sallandı. AFAD, sarsıntının ardından ilk verileri açıkladı.
Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde saat 06.26'da meydana gelen 3,5 büyüklüğünde depremin ardından bu kez de Muğla sallandı. Marmaris ilçesinde 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın yayınladığı bilgilere göre sarsıntı yerin 66.04 kilometre derinliğinde kaydedildi. Depremin ardından olumsuz bir ihbar yapılmadı.
Düzenleyen: Gözde Nur Bayar - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi