Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Muğla'da korkutan deprem! İşte ilk veriler

Muğla'da korkutan deprem! İşte ilk veriler

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Muğla&#039;da korkutan deprem! İşte ilk veriler
Haber, Etiket, Ayrıntılar, Haber

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Muğla'nın Marmaris ilçesi 3.6 büyüklüğündeki depremle sallandı. AFAD, sarsıntının ardından ilk verileri açıkladı.

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde saat 06.26'da meydana gelen 3,5 büyüklüğünde depremin ardından bu kez de Muğla sallandı. Marmaris ilçesinde 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın yayınladığı bilgilere göre sarsıntı yerin 66.04 kilometre derinliğinde kaydedildi. Depremin ardından olumsuz bir ihbar yapılmadı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Acun Ilıcalı'nın torunu 4 yaşına bastı! Son hali dedesine benzetildiBatı’nın eline fırsat geçmesin!..
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Batı’nın eline fırsat geçmesin!.. - GündemBatı’nın eline fırsat geçmesin!..Ablasına şiddet uygulayan eniştesini gözünü kırpmadan öldürdü - GündemAblasına şiddet uygulayan eniştesini öldürdüAliyev'den A Millilere destek, UEFA'ya kınama: Yaşasın Türk dünyası - GündemAliyev'den A Millilere destek, UEFA'ya kınamaİran'ın Türk kökenli yeni cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ından ilk açıklama! Oldukça iddialı - GündemPezeşkiyan'dan ilk açıklama geldiVodafone Red’liler yenilenen yurt dışı paket ve servisleri ile rahatça seyahat ediyor - GündemVodafone Red’liler yenilenen yurt dışı paket ve servisleri ile rahatça seyahat ediyorErdoğan'ın ikametgahında prize yerleştirilen dinleme cihazı MİT müzesine girdi - GündemFETÖ'cülerin koyduğu böcek MİT müzesinde
Sonraki Haber Yükleniyor...