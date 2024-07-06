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Daha 22 yaşındaydı! Feci kazada can verdi, kahreden gerçek ortaya çıktı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Kaza, Alkollü, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Manisa’nın Kula ilçesinde seyir halindeki otomobil kontrolden çıkıp takla attı. Feci kazada 22 yaşındaki bir genç hayatını kaybetti. Yaralanan sürücünün ise alkollü olduğu öğrenildi.

Dün gece saat 02.30 sıralarında 4 Eylül Mahallesi Dr. Sadık Ahmet Caddesi üzerinde edinilen bilgiye göre Enes K. İdaresindeki 45 RA 1555 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

TAKLA ATTI

Cadde üzerinde bir süre savrulan otomobil, takla atarak ters döndü. Kazanın şiddetiyle otomobilden savrulan ve otomobilde yolcu olarak bulunan Mehmet Can Ünlü(22), olay yerine gelen 112 Acil Servis Ekipleri'nin yaptığı müdahalede öldüğü belirlendi. Otomobil sürücüsü Enes K. ise kazayı hafif yaralı olarak atlattı. Elim kazada hayatını kaybeden Mehmet Can Ünlü, nöbetçi savcının olay yerinde yaptığı incelemelerin ardından Kula Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Daha 22 yaşındaydı! Feci kazada can verdi, kahreden gerçek ortaya çıktı - 1. Resim

ALKOLLÜ OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Öte yandan kazayı hafif yaralı olarak atlatan ve 56 promil alkollü olduğu öğrenilen otomobil sürücüsü Enes K., Kula Devlet Hastanesi’nde yapılan müdahalelerin ardından ifadesi alınmak üzere Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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