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Erdoğan'ın ikametgahında prize yerleştirilen dinleme cihazı MİT müzesine girdi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Milli İstihbarat Teşkilatı, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Haber

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Dünden bugüne MİT'in tarihsel yolculuğunun anlatıldığı müze, ziyaretçilerini heyecanlı bir yolculuğa çıkarıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da başbakanlık döneminde ikametgahında bulunan dinleme cihazı, burada sergileniyor.

Milli İstihbarat Teşkilatı’nın 97. kuruluş yılında Ankara Yenimahalle'deki MİT kampüsünde açılan MİT Müzesi, istihbarat tarihimize ışık tutmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da açılışına katıldığı müze; vatan, gelenek ve gelecek kavramları üzerinde şekilleniyor.

DÜNDEN BUGÜN MİT YOLCULUĞU

İz, Bellek, Yol, Göz, Hedef ve Gurur isimli 6 farklı istasyona ayrılan müzede MİT'in geçmişten günümüze tarihsel gelişim ve değişimi anlatılıyor. Operasyonlarda kullanılan birçok ekipman ve belgeler de yine burada sergileniyor. Hürriyet'in haberine göre müzede 15 Temmuz hain darbe girişimi gecesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı telefonla bağlandığı yayında yaptığı tarihi konuşma da yayınlanıyor.

Erdoğan'ın ikametgahında prize yerleştirilen dinleme cihazı MİT müzesine girdi - 1. Resim

FETÖ'CÜLER BÖCEK KUMPASI KURMUŞTU

Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başbakanlığı döneminde Keçiören’deki ikametgâhında çoklu bir prize yerleştirilen böcek de MİT müzesinde sergileniyor. Söz konusu böcek, terör örgütü FETÖ’cü emniyet mensupları tarafından yerleştirilmiş ve 2011 yılında Mit mensupları tarafından tespit edilmişti.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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