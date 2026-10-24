Trump ile Macron arasında yeni kriz! ABD askerlerini Paris'teki maçtan çekmek istediler

ABD basını, Washington ile Paris arasında yeni bir anlaşmazlık yaşandığını yazdı. The Washington Post'un haberine göre ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in ekibi, Fransa'daki protestolar nedeniyle Amerikan askerlerinin Paris'te düzenlenecek NFL maçına katılımını engellemeye çalıştı. Ancak Dışişleri Bakanlığının devreye girmesiyle karar değişti. Trump ise Macron yönetimini hedef alarak Fransa'nın "gerçekten zor durumda" olduğunu söyledi.

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Fransa'da devam eden protestolar, Washington ile Paris arasında yeni bir krize yol açtı.

ABD merkezli The Washington Post gazetesi, Savunma Bakanı Pete Hegseth'in ekibinin Paris'te oynanacak Amerikan futbolu karşılaşmasında görev alması planlanan ABD askerlerinin katılımını iptal ettirmeye çalıştığını yazdı.

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PENTAGON'DAN PARİS KARARI! ASKERLERİ ÇEKMEK İSTEDİLER

Paris yakınlarındaki Stade de France'da pazar günü New Orleans Saints ile Pittsburgh Steelers arasında oynanacak karşılaşmada onlarca Amerikan askerinin törensel görev üstlenmesi planlanıyordu.

Ancak geçen hafta sonu Fransa'da yaşanan protestoların ardından Hegseth'in ekibi, Amerikan askeri personelinin etkinliğe katılımını tamamen iptal etmek için harekete geçti.

The Washington Post'a konuşan ve isimlerinin açıklanmasını istemeyen yetkililer, girişimin Savunma Bakanlığının üst yönetiminden geldiğini aktardı.

DIŞİŞLERİ DEVREYE GİRDİ, KARAR DEĞİŞTİ

Pentagon'un hamlesine ABD Dışişleri Bakanlığından itiraz geldi.

Dışişleri yetkilileri, Amerikan askerlerinin uluslararası çapta ilgi gören karşılaşmada yer almasının diplomatik önem taşıdığını ileri sürdü.

Ayrıca Paris'teki Amerikan vatandaşları ve askeri personel için yüksek düzeyde güvenlik tehdidi bulunmadığı değerlendirmesini ilettiler.

Görüşmelerin ardından Hegseth'in ekibi geri adım atarak sınırlı sayıda askerin törene katılmasını kabul etti.

Amerikan bayrağını ve kuvvet bayraklarını taşıyan tören birliğinin de görev yapmasına yeniden izin verildi.

PENTAGON'DAN FRANSA'YA UYARI

The Washington Post'un sorularına cevap veren üst düzey bir Pentagon yetkilisi, kararın tek bir kişinin değil, Savunma Bakanı Hegseth'in yakın yönetim ekibinin ortak tercihi olduğunu açıkladı.

Savunma Bakanlığının açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

"Bakanlık, devam eden ayaklanmalar ve huzursuzluklar ortasında bu hafta sonu Paris'teki NFL maçını desteklemektedir. Başkan Trump'ın da söylediği gibi, Fransa gerçekten zor durumda."

TRUMP MACRON'U HEDEF ALDI: "FRANSA GERÇEKTEN ZOR DURUMDA"

Fransa'da eğitim bütçeleri ve hayat pahalılığı nedeniyle başlayan kitlesel protestolar, Washington ile Paris arasındaki siyasi gerilimi de artırdı.

ABD Başkanı Donald Trump, Fransa'daki olayları göç politikalarıyla ilişkilendirerek Macron yönetimini hedef almaya devam etti.

Cuma günü gazetecilere konuşan Trump, Paris'teki NFL karşılaşmasının ertelenebileceğini dile getirmişti.

ABD Başkanı, "Gerçeği söylemek gerekirse, NFL muhtemelen o maçı erteleyebilirdi. Çünkü Fransa gerçekten zor durumda" diye konuşmuştu.

Trump, ülkedeki sorunların sol politikalar ve göç uygulamalarından kaynaklandığını öne sürdü.

ABD-FRANSA İLİŞKİLERİNDE GERİLİM BÜYÜYOR

The Washington Post, yaşanan anlaşmazlığın Trump ile Macron arasındaki daha geniş çaplı görüş ayrılıklarının gölgesinde gerçekleştiğine işaret etti.

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