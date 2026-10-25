ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nda kontrolü tam sağladıklarını belirterek İran'a karşı askeri yıkım tehdidinde bulundu. Tırmanan gerilimi düşürmek isteyen Katar heyeti ise kritik temaslar için Tahran'a ulaştı.

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ABD Başkanı Donald Trump, Tahran yönetimine yönelik askeri tehditlerini yineledi. Washington’ın önünde diplomatik anlaşma ile yeni saldırılar arasında bir tercih bulunduğunu söyleyen Trump, Hürmüz Boğazı ve İran limanlarına uygulanan abluka konusunda da dikkat çeken iddialarda bulundu.

Trump, bugün Fox News’e yaptığı açıklamada İran’la anlaşma yapıp yapmama konusunda değerlendirmelerde bulunarak, "Onlarla anlaşma mı yapayım, yoksa işlerini tamamen mi bitireyim? Tek mesele bu" ifadelerini kullandı.

"HÜRMÜZ BİZİM KONTROLÜMÜZDE"

ABD güçlerinin Hürmüz Boğazı üzerindeki hâkimiyetini sürdürdüğünü savunan Trump, İran’ın bölgedeki gelişmelerden kazanç sağlayamadığını ileri sürdü. Trump, "Unutmayın, artık Hürmüz Boğazı’nı kontrol ediyoruz. Onlar hiçbir şey elde edemiyor. Evet, biz her şeyi alıyoruz" dedi.

Trump, İran için iki seçenek bıraktı: Her şeyi alıyoruz

Boğazdan geçen ticari trafiğin savaş öncesi seviyelerin üzerine çıktığını iddia eden Trump, ABD Donanması’nın İran limanlarına ve deniz taşımacılığına yönelik ablukasını da "inanılmaz” sözleriyle değerlendirdi.

KATAR HEYETİ İRAN’DA

Öte yandan İran ve ABD arasındaki gerilim devam ederken Katar, iki ülke arasında arabuluculuk çabalarını sürdürüyor. Katar merkezli Al Jazeera’nın üst düzey bir İranlı yetkiliye dayandırdığı haberde, Katar heyetinin bugün başkent Tahran’a geldiği aktarıldı.

Trump, İran için iki seçenek bıraktı: Her şeyi alıyoruz

Yetkili, söz konusu ziyaretin artan gerilim döneminde iki ülke arasındaki rutin temasların bir parçası olduğunu belirterek, "Diplomatik bir çözümün önündeki temel engel arabuluculuk değil, ABD'nin İran'ın meşru taleplerini kabul etmeyi reddetmesi ve taahhütlerinden sürekli dönmesidir" ifadelerini kullandı.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR Kaynak: ANADOLU AJANSI

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