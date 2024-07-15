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Trump'ın gizli belgeleri saklamakla suçlandığı dava düştü

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Trump&#039;ın gizli belgeleri saklamakla suçlandığı dava düştü
Donald Trump, Suikast, Haber

Dünya Haberleri

Eski ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz günlerde miting esnasında uğradığı suikast girişiminin ardından, devlete ait gizli belgeleri sakladığı iddiasıyla hakkında açılan federal davadan beraat etti.

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın 13 Temmuz tarihinde Pensilvanya'daki mitingi esnasında suikast girişimine uğramasının ardından dikkat çeken bir karar geldi.

Saldırıda kulağından yaralanan Trump'ın, devlete ait gizli belgeleri Beyaz Saray'daki görevi bittikten sonra Florida’daki Mar-a-Lago malikanesinde saklamakla suçlandığı federal davada yeni bir gelişme yaşandı.

Trump'a suikast girişimi yaradı! Gizli belgeleri saklamakla suçlandığı dava düştü - 1. Resim

ABD ANAYASASINI İHLAL!

Davaya bakan Yargıç Aileen Cannon, davayı reddetmeye gerekçe olarak iddianameyi hazırlayan Özel Savcı Jack Smith’in atanma ve finansmanını gösterdi.

Yayınlanan 93 sayfalık karar metninde Yargıç Canoon, "Özel Savcı Smith'in atanması ABD Anayasası'nın Atanma Maddesi'ni ihlal ettiği için, hazırladığı iddianame reddedilmiştir” ifadesini kullandı.

Trump'a suikast girişimi yaradı! Gizli belgeleri saklamakla suçlandığı dava düştü - 2. Resim

TRUMP'IN BAŞVURUSU KABUL EDİLDİ

Canoon, ayrıca Özel Savcı Smith’in iddianame süresince kalıcı ve süresiz ödenek kullanmasının aynı zamanda ABD Anayasası'nın Ödenekler Maddesi'ni de ihlal ettiğine işaret ederek, ancak Atanma Maddesi gerekçesiyle dava düşürüldüğünden mahkemenin finansman ihlaline yönelik herhangi bir şey yapmasına gerek olmadığını kaydetti.

Kararda, söz konusu ihlal maddelerine dayanarak eski başkan Donald Trump'ın Smith’in hukuka aykırı atanması ve finanse edilmesi temeli üzerinden davanın reddi için yaptığı başvurunun kabul edildiği belirtildi.

Trump'a suikast girişimi yaradı! Gizli belgeleri saklamakla suçlandığı dava düştü - 3. Resim

TRUMP'TAN AÇIKLAMA!

Davanın düşürülmesinin ardından X hesabından açıklama yapan Trump, "Cumartesi günü yaşanan korkunç olaydan sonra birlik olmaya çalışırken, Florida'daki bu hukuksuz iddianamenin reddedilmesi, diğer cadı avı davaların da hızlıca reddedilmesi için ilk adım olmalıdır" dedi.

Trump, 6 Ocak Kongre baskını, New York'taki sus payı davası ve Georgia'daki seçime müdahale iddianamelerine işaret ederek, Demokrat Adalet Bakanlığının bu davaları Başkan Joe Biden'ın siyasi rakibi olduğu için kendisine karşı siyasi saldırı olarak açtığını savundu.

Trump'a suikast girişimi yaradı! Gizli belgeleri saklamakla suçlandığı dava düştü - 4. Resim

GİZLİ BELGE DAVASI

Trump'ın Florida'daki evi, 8 Ağustos 2022 sabahında "gizli belgeler" soruşturması için FBI ajanlarınca basılarak aranmıştı. Baskını ve hakkında devam eden soruşturmaları "siyasi" olarak niteleyen Trump, özellikle Mar-a-Lago'dan alınan belgelerin "bağımsız bir hakem veya özel bir hakim" tarafından incelenmesi talebinde bulunmuştu.

İddianame üzerine 13 Haziran'da Miami'de hakim karşısına çıkan ve "federal soruşturma kapsamında 2. kez hakim karşısına çıkan ilk eski başkan" olarak tarihe geçen Trump, burada, hakkındaki 37 ayrı suçlamayı da reddetmişti.

Trump'a suikast girişimi yaradı! Gizli belgeleri saklamakla suçlandığı dava düştü - 5. Resim

Düzenleyen:  - Dünya
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