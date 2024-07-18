Trump'a suikast girişiminde yeni detaylar! "13 Temmuz prömiyerim olacak" paylaşımı ortaya çıktı

Eski ABD Başkanı Donald Trump, 13 Temmuz'da Pensilvanya'da düzenlediği mitingde kürsüden destekçilerine hitap ederken silahlı saldırıya uğradı. Trump kulağından yaralanırken, saldırıda mitinge katılan 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Saldırgan ise ABD Gizli Servisi tarafından öldürüldü.

FBI saldırıyı gerçekleştiren ve olay yerinde öldürülen kişinin 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks olduğunu açıkladı. Dünyanın gündemine oturan Crooks hakkında ortaya çıkan detaylara ise her geçen saat bir yenisi eklendi.

ABD'de suikast girişimi zanlısı Crooks'un bu eylemi nasıl ve niye gerçekleştirdiği yönünde araştırmalar devam ediyor. Soruşturma ekibinde yer alan ve ismini vermek istemeyen 3 kaynak, Crooks'un suikast girişiminin arkasında yatan nedeni belirlemek için çalışan müfettişlerin "Steam" adlı oyun platformuna gönderilen bir mesaj bulduklarını açıkladı.

Kaynaklar, Crooks tarafından yazıldığına inandıkları mesajda, "13 Temmuz prömiyerim olacak, olup biteni izleyin" ifadesinin kullanıldığını belirtti.

Crooks'un elektronik aletlerinde incelemeleri sürdüren yetkililerin, telefonda Trump ve başkan Joe Biden'in resimlerini bulduğu, ayrıca internet kayıtlarında "merminin uzun mesafede rüzgara karşı gidişatı" konusunda aramalara rastladığı kaydedildi.



Donald Trump'a suikast girişiminde bulunan Thomas Matthew Crooks

1 SAAT ÖNCE 'ŞÜPHELİ' OLARAK PAYLAŞILMIŞ

Diğer yandan olay günü Crooks silahını ateşlemeden önce miting alanında yaşananalar hakkında da yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor.

Gizli Servis ve Federal Soruşturma Bürosu (FBI) yetkilileri dün Senato üyelerine kapalı birifing verdi. Sızan bilgilerde Crooks'un Trump kürsüye çıkmadan 1 saatten önce sırtında çanta ile meydanda dolaştığı ve elindeki telemetre aleti ile ölçümler yaparken kolluk kuvvetlerinin dikkatini çektiği belirtildi.

Crooks'un "şüpheli" durumunun telsizle üst makamlara haber verildiği, alandan fotoğrafının çekilip paylaşıldığı ancak bu süreçte Crooks'un gözden kaybolduğu aktarıldı.

Mitinge katılanların uyarısı üzerine bina yakınında bulunan yerel bir polis memurunun çatıya çıkmaya çalıştığı, ancak Crooks’un kendisine silah doğrultması üzerine karşılık veremeden geri çekildiği belirtildi. Hemen sonra da Crooks'un Trump'ı hedef alarak silahını ateşlediği bildirildi.