Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Trump'a suikast girişiminde yeni detaylar! "13 Temmuz prömiyerim olacak" paylaşımı ortaya çıktı

Trump'a suikast girişiminde yeni detaylar! "13 Temmuz prömiyerim olacak" paylaşımı ortaya çıktı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Trump&#039;a suikast girişiminde yeni detaylar! &quot;13 Temmuz prömiyerim olacak&quot; paylaşımı ortaya çıktı
Donald Trump, Suikast Girişimi, Haber

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Eski ABD Başkanı Donald Trump'a suikast girişiminde bulunan zanlının internette bir oyun platformuna "13 Temmuz prömiyerim olacak, olup biteni izleyin" şeklinde bir mesaj bıraktığı iddia edildi.

 

Eski ABD Başkanı Donald Trump, 13 Temmuz'da Pensilvanya'da düzenlediği mitingde kürsüden destekçilerine hitap ederken silahlı saldırıya uğradı. Trump kulağından yaralanırken, saldırıda mitinge katılan 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Saldırgan ise ABD Gizli Servisi tarafından öldürüldü.

FBI saldırıyı gerçekleştiren ve olay yerinde öldürülen kişinin 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks olduğunu açıkladı. Dünyanın gündemine oturan Crooks hakkında ortaya çıkan detaylara ise her geçen saat bir yenisi eklendi.

ABD'de suikast girişimi zanlısı Crooks'un bu eylemi nasıl ve niye gerçekleştirdiği yönünde araştırmalar devam ediyor. Soruşturma ekibinde yer alan ve ismini vermek istemeyen 3 kaynak, Crooks'un suikast girişiminin arkasında yatan nedeni belirlemek için çalışan müfettişlerin "Steam" adlı oyun platformuna gönderilen bir mesaj bulduklarını açıkladı.

Kaynaklar, Crooks tarafından yazıldığına inandıkları mesajda, "13 Temmuz prömiyerim olacak, olup biteni izleyin" ifadesinin kullanıldığını belirtti.

Crooks'un elektronik aletlerinde incelemeleri sürdüren yetkililerin, telefonda Trump ve başkan Joe Biden'in resimlerini bulduğu, ayrıca internet kayıtlarında "merminin uzun mesafede rüzgara karşı gidişatı" konusunda aramalara rastladığı kaydedildi.

Trump'a suikast girişiminde yeni detaylar!
Donald Trump'a suikast girişiminde bulunan Thomas Matthew Crooks

1 SAAT ÖNCE 'ŞÜPHELİ' OLARAK PAYLAŞILMIŞ

Diğer yandan olay günü Crooks silahını ateşlemeden önce miting alanında yaşananalar hakkında da yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor.

Gizli Servis ve Federal Soruşturma Bürosu (FBI) yetkilileri dün Senato üyelerine kapalı birifing verdi. Sızan bilgilerde Crooks'un Trump kürsüye çıkmadan 1 saatten önce sırtında çanta ile meydanda dolaştığı ve elindeki telemetre aleti ile ölçümler yaparken kolluk kuvvetlerinin dikkatini çektiği belirtildi.

Crooks'un "şüpheli" durumunun telsizle üst makamlara haber verildiği, alandan fotoğrafının çekilip paylaşıldığı ancak bu süreçte Crooks'un gözden kaybolduğu aktarıldı.

Mitinge katılanların uyarısı üzerine bina yakınında bulunan yerel bir polis memurunun çatıya çıkmaya çalıştığı, ancak Crooks’un kendisine silah doğrultması üzerine karşılık veremeden geri çekildiği belirtildi. Hemen sonra da Crooks'un Trump'ı hedef alarak silahını ateşlediği bildirildi.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
Gram altın için bu rakam hiç konuşulmadı! Altın uzmanı dudak uçuklatan tahminiyle heyecanlandırdı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Netanyahu'dan Refah ve Mısır sınırı mesajı: İşgal sürecek - DünyaNetanyahu'dan Refah ve Mısır sınırı mesajı: İşgal sürecekBinlercesi ele geçirildi, değeri milyonlar! Yumurtaların hepsine el konuldu - DünyaYumurtaların hepsine el konulduBangladeş'te 'kamuda kontenjan' protestoları sürüyor! Devlet televizyon binasını ateşe verdiler - DünyaBangladeş'te kaos sürüyor! Devlet TV binasını ateşe verdilerEsed Şam'da 817 sivilin mal varlığına el koydu - DünyaSkandal rapor! Esed mal varlıklarına el koyduCumhurbaşkanı Erdoğan, suikast girişimi sonrasında Donald Trump ile görüştü - Dünya"Cesur duruşun takdire şayan"AB Komisyonu Başkanlığına Ursula von der Leyen seçildi - DünyaYeni başkan von der Leyen oldu!
Sonraki Haber Yükleniyor...