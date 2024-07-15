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Trump'a suikast düzenleyen Thomas Matthew Crooks'un okul arkadaşlarından çarpıcı sözler: Komik derecede kötü atışçı

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Trump&#039;a suikast düzenleyen Thomas Matthew Crooks&#039;un okul arkadaşlarından çarpıcı sözler: Komik derecede kötü atışçı
Abd, Donald Trump, Suikast, Haber

Dünya Haberleri

ABD'de 5 Kasım'da yapılacak olan Başkanlık seçimi için hazırlanan Trump, Pensilvanya'da silahlı saldırıya uğradı. Olay yerinde öldürülen suikastçının arkadaşları ABD basınına konuştu. 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks'un arkadaşlarına zarar verebilecek kadar kötü bir nişancı oldukları söylendi.

ABD Başkan adayı Donald Trump'a Pensilvanya'da düzenlenen suikast girişimi dünya gündeminden düşmüyor. Silahlı saldırıdan kulağından yaralanarak kurtulan Trump'ı hedef alan şahıs keskin nişancılar tarafından öldürüldü. 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks'un arkadaşları hakkında konuştu.

Trump'a suikast düzenleyen Thomas Matthew Crooks'un okul arkadaşlarından çarpıcı sözler: Komik derecede kötü atışçı - 1. Resim

ÇEVRESİNE ZARAR VERECEK KADAR KÖTÜ BİR NİŞANCIYDI

Crooks'un bir diğer okul arkadaşı ise Jonathan Myers ise Crooks'un kulüp seçmelerinde oldukça kötü atışlar yaptığını ve bu atışların kulübün başka üyelerine zarar verebilecek kadar tehlikeli olduğunu ifade etti. CNBC'ye konuşan Myers "Takıma giremedi ve atışları tehlike saçtığı için kendisinden seçmeleri terk etmesi istendi." dedi.

Sınıf arkadaşı James Murphy, Crooks'un seçmelerdeki performansının oldukça kötü olduğunu belirtti. Murphy, Crooks'un poligonda en sağ duvara yakın olan hedefe ateş etmesi gerektiğini ancak mermisinin atış poligonunun en soldaki duvarına saplandığını söyledi. Sınıf arkadaşına göre Crooks'un mermisi hedeften yaklaşık 6 metre saptı. Murphy "Denedi ama o kadar komik derecede kötü bir atış yaptı ki takıma giremedi ve ilk günün sonunda seçmelerden ayrıldı." dedi.

Trump'a suikast düzenleyen Thomas Matthew Crooks'un okul arkadaşlarından çarpıcı sözler: Komik derecede kötü atışçı - 2. Resim

OKULDA ARKADAŞLARINA SİLAH ŞAKASI YAPMAYI SEVİYORDU

Crooks'un okul arkadaşları suikastçı ile ilgili başka ilginç bilgileri de paylaşıyor. Tetikçinin okul hayatı boyunca sürekli kötü şakalar yapması ile bilindiği ifade ediliyor. Okul arkadaşları "Sürekli okula silah getirdiği ile ilgili şakalar yapıyordu" derken bu durumun kendilerini rahatsız ettiklerini söyledi.

Trump'a suikast düzenleyen Thomas Matthew Crooks'un okul arkadaşlarından çarpıcı sözler: Komik derecede kötü atışçı - 3. Resim

Düzenleyen:  - Dünya
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