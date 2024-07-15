Suikast girişiminin ardından avantaj Trump’a geçti! Uzmanlar doların güçlenmesini bekliyor

Piyasalarda son dakika! Suikast girişiminin ardından ABD seçimlerinde Trump’ın avantajlı konuma geçmesi gözleri dolara çevirdi. Trump’ın ‘gevşek maliye politikası’ ve ‘yüksek gümrük tarifesi’ gibi politikalarıyla birlikte, dolar endeksinin de güçlü kalması bekleniyor. Analistler, “Daha güçlü dolar; altın başta olmak üzere emtia fiyatları üzerinde baskı oluşturabilir. Küresel enflasyon ve para politikalarını derinden etkileyebilir” görüşünü öne sürüyor.

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL- Küresel piyasalar, hafta sonunda ABD Başkan Adayı Trump’ın uğradığı suikast sonrasında, yeni haftaya karışık görümümle başladı. Dolar endeksi ve ABD tahvil faizlerinde sınırlı yükseliş dikkat çekiyor. Asya borsalarında da ilk işlemlerde düşüş ve yükselişler bir arada yaşanıyor.

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GÖZLER TRUMP’IN POLİTİKALARINDA

Trump’ın seçim yarışında suikastın ardından daha avantajlı konuma geçmesi; “maliye politikalarında daha gevşek görünüm” ve “gümrüklerde daha yüksek tarife” gibi politika beklentilerini öne çıkarıyor. Bu öngörülerin, küresel dolar endeksinde de “yukarı yönlü” eğilimi desteklemesi bekleniyor.

DOLAR ENDEKSİ GÜÇLÜ KALABİLİR

Analistler, Trump döneminde dünyanın daha güçlü dolarla karşılaşabileceğini belirterek, “Doların diğer büyük para birimlerine göre değerini ölçen dolar endeksinde (DXY) gerileme yaşanmayabilir. Bu durum, bütün dünyada enflasyon ve para politikalarını etkileyebilir” görüşünü dile getiriyor.

DXY’DE BU SEVİYELERE DİKKAT

Dolar endeksi bu yıl mart ayından beri 104,00 seviyesinin üzerinde konumlanıyor. ABD’de TÜFE’nin gerilemesi ve faiz indirimi beklentileriyle birlikte dolar endeksi bugün 104,20 seviyesinde bulunuyor. Yıl içinde 106,50’nin üzerini test eden dolar endeksi, 2023 yılını 102,40 seviyesinden tamamlamıştı.

DOLAR GÜÇLENİRSE NE OLUR?

Analistler; dolar endeksinde 104,00 seviyesinin altında gerileme yaşanması halinde ABD para biriminin “daha zayıf bir görünüm kazanabileceğini”, ancak son yaşanan gelişmelerden sonra bu ihtimalin gittikçe zayıflamaya başladığını ifade ediyor. DXY’de güçlü görünüm; altın başta olmak üzere birçok emtianın fiyatı üzerinde de baskı unsuru oluşturabilir.