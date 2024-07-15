Trump'tan suikast girişimi sonrasında ilk röportaj! "Ölmüş olmam gerekiyordu"

Eski ABD Başkanı Donald Trump, uğradığı silahlı saldırının ardından ABD basınına konuştu. "Ölmüş olmam gerekiyordu" ifadelerini kullanan Trump, saldırı sonrasında ısrarla ayakkabılarını istemesinin nedenini de açıkladı.

Cumhuriyetçi Partiden başkanlık için yarışan eski ABD Başkanı Trump, Pensilvanya'daki mitingde kürsüden destekçilerine hitap ettiği sırada silahlı saldırıya uğramıştı. Sağ kulağından yaralanan Trump'ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirilmişti. Saldırıda mitinge katılan 1 kişi ölmüş, 2 kişi yaralanmıştı.

ABD Gizli Servisi, miting alanının dışındaki yüksek bir yerden kürsünün bulunduğu noktaya birçok kez ateş eden saldırganın etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı. ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), saldırıyı suikast girişimi olarak tanımlamıştı. FBI, incelemelerin ardından suikast girişiminde bulunan ve olay mahallinde öldürülen kişinin 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks olduğunu açıklamıştı.

TRUMP'IN HAYATINI KURTARAN AN

Trump, saldırının ardından New York Post gazetesine konuştu. Yaşadıklarını 'gerçeküstü' olarak değerlendiren Trump, sağ kulağını kapatan bandaj ile fotoğraf vermeyi ise reddetti.

Doktorların daha önce böyle bir kurtuluş anına tanık olmadığını söylediklerini anlatan Trump, "Burada olmamam gerekiyordu, ölmüş olmam gerekiyordu" diye konuştu. Trump, yasadışı göçmenlerle ilgili bir pankartı okumak için başını sağa çevirmemiş olsaydı ölmüş olacağını belirtti.

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Saldırı sonrasında Gizli Servis'in konuşma yapmasına izin vermediğini söyleyen Trump, sağ kolundaki büyük morluğu da gazetecilere gösterdi.

TRUMP'IN AYAKKABILARININ GİZEMİ

Öte yandan, dün saldırıya ilişkin yayınlanan görüntülerde Trump'ın ısrarla ayakkabılarını istemesi dikkat çekmişti. Trump, bu durumu şu sözlerle açıkladı:

"Ajanlar beni kurtarmak için üzerime öyle bir atladılar ki ayakkabılarım ayağımdan çıktı ve inanın bana ayakkabılarım gayet sıkıydı. Kahramanca bir iş çıkardılar."

TRUMP'IN YUMRUKLU FOTOĞRAFI

Trump, suikast girişimi sonrasında tüm dünyada gündem olan fotoğrafıyla ilgili de "Pek çok insan bunun şimdiye kadar gördükleri en ikonik fotoğraf olduğunu söylüyor. Haklılar ve ben ölmedim. Genellikle ikonik bir fotoğraf için ölmeniz gerekir." diye konuştu.

Trump, hastanedeki doktorun AR-15 silahıyla vurulduktan sonra hayatta kalan kimseyi görmediğini söylediğini de belirtti.

"KONUŞMAMI ÇÖPE ATTIM"

Eski ABD Başkanı, Milwaukee'de yapacağı konuşmayı değiştirdiğini belirterek "Son derece sert bir konuşma hazırlamıştım ama onu çöpe attım, ülkemiz bölünmüş durumda ve ben onları birleştirmek istiyorum" dedi.

Trump, Biden'ın kendisini aramasından memnun olduğunu söyledi.