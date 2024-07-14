Suikastçi Trump’ı ıskaladı Biden’ı vurdu

2024 başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçi Parti adayı olan eski ABD Başkanı Donald Trump, uğradığı silahlı saldırıda kulağından yaralandı. Ancak asıl yarayı rakibi Joe Biden’ın alması bekleniyor. Çünkü tarih, suikast girişiminden kurtulmanın adayın siyasi şansını artırdığı örneklerle dolu.

Sosyal medyada gündem oldu... 'Simpsonlar Trump'a yapılan saldırıyı önceden tahmin etti' iddiası

Sosyal medyada gündem oldu... 'Simpsonlar Trump'a yapılan saldırıyı önceden tahmin etti' iddiası

ANALİZ: YAĞIZ EFE PARMAKSIZ/TURKIYETODAY.COM— Cumartesi akşamı tüm dünyayı ilgilendiren şoke edici bir gelişme yaşandı. 2024 başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçi Parti adayı olan eski ABD Başkanı Donald Trump, seçim çalışmaları sırasında bir suikast girişiminden kıl payı kurtuldu.

Saldırı, Trump'ın Pensilvanya'daki bir kampanya durağında destekçilerine hitap ettiği sırada gerçekleşti. Ortaya çıkan video görüntülerine göre; silah seslerinin ardından koruma ekibi hemen harekete geçerek sağ kulağında kan olan eski başkanı kürsüden aldı. Trump bu sırada objektiflere yumruğunu sıkarak poz verdi.

Trump'ın ortaya koyduğu duruş ve Gizli Servis'e sahneden sürüklenirken 'bekleyin' demesi, Theodore Roosevelt'in 1912'deki tarihi sertlik eylemini akıllara getirdi.

Trump'ın en büyük destekçilerinden Elon Musk da olaydan hemen sonra X'te buna dikkat çekti.

HAYATTA KALAN SEÇİMİ KAZANIR!

Bir suikast girişiminden sağ kurtulmak, tarihsel olarak ABD başkan adaylarının siyasi talihlerini güçlendirmede önemli bir rol oynadı. Amerikan siyasetinin yıllıklarına bakıldığında, bu tür yaşamı tehdit eden olaylarla karşılaşanlara karşı genellikle halkın sempatisi ve desteğinin arttığını görebilirsiniz. Ve bunun seçim başarısına dönüştüğüne de... Nitekim bugüne dek suikast girişimlerinden sağ kurtulan tüm önemli başkan adaylarının ikametgahı Beyaz Saray oldu. İşte ilk akla gelen birkaç örnek…

Andrew Jackson (1835)

Andrew Jackson, Richard Lawrence'ın kendisine yakın mesafeden iki tabanca ateşlediği bir suikast girişimiyle karşı karşıya kaldı. Şaşırtıcı bir şekilde, her iki silah da ateş almadı ve Jackson saldırganını etkisiz hale getirdi. Bu olay, Jackson'ın güçlü ve dirençli bir lider olarak imajını daha da güçlendirdi.

Ronald Reagan (1981)

Ronald Reagan, John Hinckley Jr. tarafından Washington, DC'deki bir otelin dışında vuruldu. Ciddi şekilde yaralanmasına rağmen Reagan'ın iyileşip hemen göreve dönmesi, onun dayanıklılığını kanıtladı. Halkın kendisine duyduğu hayranlık, sonraki siyasi başarısında önemli bir rol oynadı. Verilen destek yüzde 60'tan yüzde 73'e çıktı ve 1984'te yeniden seçilmesini sağladı.

Theodore Roosevelt (1912)

Belki de en çarpıcı örnek Theodore Roosevelt'tir. 1912'de, İlerici "Bull Moose" Partisi’nin üçüncü adayı olarak kampanya yürütürken John Flammang Schrank tarafından vuruldu. Roosevelt göğsüne saplanan kurşuna rağmen planlanan konuşmasını yapmakta ısrar etti. "Bir, Bull Moose'u öldürmek için bundan daha fazlası gerekir" sözleri tarihe geçti. Bu cesaret ve kararlılık eylemi, Roosevelt'e 1912 seçimlerini kazandırmadı ama onun Amerikan siyasi tarihinin en sağlam figürlerinden biri yaptı.

SUİKAST GİRİŞİMİ TRUMP'IN İŞİNE YARAR MI?

Geçmişten örnekler, suikast girişiminin Donald Trump'ın kampanyasına önemli bir katkı sunacağını gösteriyor. Kamuoyunun artan sempatisi dayanıklılık tasviriyle birleştiğinde, bir adayın imajını önemli ölçüde iyileştirebilir, potansiyel olarak kararsız seçmenleri etkileyebilir ve mevcut destekçiler arasında safları sıklaştırabilir. Roosevelt gibi Trump da bu olayı, kendisini aşırı zorluklardan yılmayan kararlı bir lider olarak tasvir etmek için kullanabilir.

Saldırı sonrası henüz anket verileri elimizde yok ancak Donald Trump'ın seçimi kazanma şansı, en büyük tahmin pazarı olan Polymarket'te yüzde 9 artarak rekor seviye olan yüzde 70'e çıktı.

Suikast girişiminden önce ulusal anketler Trump'ın Biden'ı sadece %2'lik az bir farkla geride bıraktığını gösteriyordu.