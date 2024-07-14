Sosyal medyada gündem oldu... 'Simpsonlar Trump'a yapılan saldırıyı önceden tahmin etti' iddiası

Düzenleyen: Çağla Çağlar 14 Temmuz 2024 10:25 - Güncelleme: 14 Temmuz 2024 11:16 - Güncelleme:

Donald Trump, Pennsylvania, The Simpsons, Haber

Dünya Haberleri

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın silahlı saldırıya uğraması sonrası Simpsonlar bir kez daha gündem oldu. Bir kesim Simpsonlar'ın yaşanan olayı daha önce bildiğini iddia ederken bazıları ise bilemediği görüşünde. Öte yandan Simpsonlar'dan olduğu söylenen bir kare ise sosyal medyada viral oldu.