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Sosyal medyada gündem oldu... 'Simpsonlar Trump'a yapılan saldırıyı önceden tahmin etti' iddiası

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Donald Trump, Pennsylvania, The Simpsons, Haber

Dünya Haberleri

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın silahlı saldırıya uğraması sonrası Simpsonlar bir kez daha gündem oldu. Bir kesim Simpsonlar'ın yaşanan olayı daha önce bildiğini iddia ederken bazıları ise bilemediği görüşünde. Öte yandan Simpsonlar'dan olduğu söylenen bir kare ise sosyal medyada viral oldu. 

Eski ABD Başkanı Donald Trump, Pennsylvania’da yaptığı seçim mitingi sırasında silahlı saldırıya uğradı. Suikast girişimi dünya gündemine bomba gibi düştü.

Sağ kulağından yaralanan Trump'ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirilirken saldırıyı gerçekleştiren 20 yaşındaki Pensilvanyalı Thomas Matthew Crooks güvenlik güçleri tarafından etkisiz hale getirildi.

Simpsonlar Trump'a yapılan saldırıyı da önceden tahmin etti - 1. Resim

SİMPSONLAR YİNE GÜNDEM

Amerikan yapımı olan The Simpsons çizgi dizisi olayları önceden tahmin etmesiyle sık sık gündeme geliyor.

Simpsonlar Trump'a yapılan saldırıyı da önceden tahmin etti - 2. Resim

Daha önce Donald Trump'ın başkanlığını da bilen Simpsonlar sosyal medyayı salladı.

Simpsonlar Trump'a yapılan saldırıyı da önceden tahmin etti - 3. Resim

Sosyal medya kullanıcıları Simpsonlar'ın Trump'a yönelik saldırıyı tahmin ettiğini söylerken bir kısmı ise bu sefer bilemedikleri görüşünde. TT olan Simpsonlar'dan olduğu söylenen bir kare de sosyal medyada çok konuşuluyor.

 

Düzenleyen:  - Dünya
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