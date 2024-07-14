Trump'a saldıran Matthew Crooks'un suikast girişiminin görüntüleri ortaya çıktı
Gündem Haberleri / Türkiye Gazetesi
ABD Başkan adayı Donald Trump'a Pensilvanya'da yapılan suikastın girişiminin görüntüleri ortaya çıktı. İşte 20 yaşındaki nişancı Thomas Matthew Crooks'un Trump'a saldırıyı gerçekleştirdiği anlar.
ABD'de 5 Kasım'da yapılacak olan Başkanlık seçimi öncesinde adaylardan Donald Trump'a suikast düzenlendi. Pensilvanya'da Trump'ı kulağından vuran kişi etkisiz hale getirilirken, detaylar tek tek ortaya çıkıyor.
METAMATİK VE BİLİM GİRİŞİMİ ÖDÜLLÜ NİŞANCI
FBI saldırganın 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks olduğunu açıkladı. New York Polisi, Trump'ı hedef alan saldırganın 2022'de Bethel Park Lisesi'nden mezun olan Thomas Crooks olarak belirledi.
Crooks, akademik başarılarından dolayı Ulusal Matematik ve Bilim Girişimi Yıldız Ödülü'nü aldı.
TRUMP'A SUİKAST ANININ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
Trump'a saldırının 125 metre uzaklıktaki bir binanın çatısından gerçekleştiği öğrenildi. ABD emniyet ekipleri saldırganı etkisiz hale getirildi.
Saldırganın Trump'ı hedef aldığı anların görüntüleri dünyayı salladı. Görüntülerde, Matthew Crooks'un ateş etmesinin ardından etkisiz hale getirildiği anlara da yer verildi.
Kaynak: Türkiye Gazetesi