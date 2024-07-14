Polymarket'e göre Trump'ın zafer ihtimali yüzde 70'e çıktı

Trump'ın miting sırasında saldırıya uğraması sonrası Polymarket seçim tahminlerini güncelledi. Piyasa duyarlılığına göre Trump'ın seçimi kazanma şansı yüzde 70'e çıktı.

Dünya liderlerine peş peşe suikast girişimleri! Trump’ın ardından sırada kim var?

Dünya liderlerine peş peşe suikast girişimleri! Trump’ın ardından sırada kim var?

Dün ABD film sahnelerini aratmayan anlara sahne oldu. 5 Kasım'da gerçekleşecek seçimde aday olan eski Başkan Donald Trump konuşma yaptığı sırada 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks isimli kişinin saldırısına uğrayarak kulağından yaralandı.

Trump'a yönelik suikast blok zinciri bahisçilerinin de seçim tahminlerini güncelledi. Polymarket tahmin piyasası Trump'ın seçimi kazanmasına yüzde 70 şans verdiğini duyurdu.

ÜÇ PUAN ARTIŞ

Polymarket son olarak Biden- Trump karşılaşması sırasında tahminlerini paylaşmıştı.

Başkan Biden'ın 2024 seçim tartışmasındaki performansına şüpheyle yaklaşılmış ve eski Başkan Trump'ın kasım seçimlerini kazanma şansı yüzde 67'ye kadar çıkarılmıştı.

X'te Trump-Biden tartışması sırasında sorulan sorulara cevap verdiği özel yayın, sosyal medyada 5,6 milyon izlenmeye ulaşmıştı.