Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Polymarket'e göre Trump'ın zafer ihtimali yüzde 70'e çıktı

Polymarket'e göre Trump'ın zafer ihtimali yüzde 70'e çıktı

Düzenleyen:
- Güncelleme:
Polymarket&#039;e göre Trump&#039;ın zafer ihtimali yüzde 70&#039;e çıktı
Donald Trump, Suikast, Haber

Dünya Haberleri

Trump'ın miting sırasında saldırıya uğraması sonrası Polymarket seçim tahminlerini güncelledi. Piyasa duyarlılığına göre Trump'ın seçimi kazanma şansı yüzde 70'e çıktı. 

Dün ABD film sahnelerini aratmayan anlara sahne oldu. 5 Kasım'da gerçekleşecek seçimde aday olan eski Başkan Donald Trump konuşma yaptığı sırada 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks isimli kişinin saldırısına uğrayarak kulağından yaralandı. 

Trump'a yönelik suikast blok zinciri bahisçilerinin de seçim tahminlerini güncelledi. Polymarket tahmin piyasası Trump'ın seçimi kazanmasına yüzde 70 şans verdiğini duyurdu. 

ÜÇ PUAN ARTIŞ 

Polymarket son olarak Biden- Trump karşılaşması sırasında tahminlerini paylaşmıştı. 

Başkan Biden'ın 2024 seçim tartışmasındaki performansına şüpheyle yaklaşılmış ve eski Başkan Trump'ın kasım seçimlerini kazanma şansı yüzde 67'ye kadar çıkarılmıştı. 

X'te Trump-Biden tartışması sırasında sorulan sorulara cevap verdiği özel yayın, sosyal medyada 5,6 milyon izlenmeye ulaşmıştı.

Düzenleyen:  - Dünya
ABD'nin sır gibi sakladığı insansız hava aracı XRQ-73'ün fotoğrafları ilk kez görüntülendi!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Elon Musk'a suikast girişimi! Bizzat duyurdu, 2 defa oldu... - DünyaElon Musk'a suikast girişimi!Biden silahlı saldırıya uğrayan Trump'ı aradı! Açıklamalar peş peşe geldi - DünyaBiden'den Trump'a geçmiş olsun telefonu!Trump'a yapılan suikastta kasıt mı var? Kurşun geçirmez cam mitingde yoktu - DünyaKurşun geçirmez cam mitingde yoktuİsrail, Trump'a suikastı fırsat bildi! Savaş uçakları Şam'ı vuruyor - Dünyaİsrail, Trump'a suikastı fırsat bildi!ABD'de suikast girişimi! Mitingde silahlı saldırıya uğrayan Trump kulağından yaralandı - DünyaTrump kulağından yaralandı, ilk açıklama geldiBakan Tunç, FETÖ elebaşı Gülen'in iadesi hakkında konuştu - DünyaBakan Tunç'tan ABD ve Avrupa'ya FETÖ çıkışı!
Sonraki Haber Yükleniyor...