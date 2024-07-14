Dünya liderlerine peş peşe suikast girişimleri! Trump’ın ardından sırada kim var?

Slovakya Başbakanı Robert Fico'nun 15 Mayıs tarihinde silaha vurularak yaralanmasının, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin 19 Mayıs'ta şüpheli helikopter kazasında can vermesinin ve Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen'ın 7 Haziran'da Kopenhag'da yumruklu saldırıya uğramasının ardından, bu kez de eski ABD Başkanı Donald Trump Pensilvanya'daki mitingi esnasında silahla vurularak yaralandı. Dünya liderlerine 2 ay içerisinde peş peşe yapılan saldırılar, "bu kez sırada kim var?" sorusunu akıllara

Trump'a yapılan suikastta kasıt mı var? Kurşun geçirmez cam mitingde yoktu

Trump'a yapılan suikastta kasıt mı var? Kurşun geçirmez cam mitingde yoktu

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL | CÜNEYT AKÇATEPE- Eski ABD Başkanı Donald Trump, Pensilvanya'da düzenlediği seçim mitingi sırasında kulağından vurularak yaralandı.

Trump'ın tedavi gördüğü ve sağlık durumunun iyi olduğu bilgisine ulaşılırken, bu suikast girişiminin çeşitli ülke liderlerine son 2 ay içerisinde yapılan 4. saldırı olması dünyada korku ve paniğe yol açtı.

REİSİ HELİKOPTERİ DÜŞEREK ÖLDÜ

19 Mayıs 2024 tarihinde İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’yi taşıyan helikopterin dağlık ve ormanlık bir arazide düşmesi ve yanında Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve diğer yetkililerle birlikte hayatını kaybetmesi dünya gündemini derinden sarmıştı.

Reisi'nin ölümü ile ilgili İran yetkililerince hazırlanan ön raporda, helikopterde sinyal sisteminin kapalı olması ve acil durum çağrısında bulunmaması dikkat çekmiş, suikat şüphesi günbegün artmıştı.

FREDERİKSEN'A YUMRUKLA SALDIRDILAR

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen 7 Haziran tarihinde AB Parlamento seçimleri öncesi yumruklu saldırıya uğramıştı.

Başbakan'ın yaralanarak ucuz kurtulduğu saldırı dünyada derin yakın uyandırmış, liderlerin başlarına gelen hadiseler üzerine BM ve AB başta olmak üzere çeşitli ülkelerden tepki yağmıştı.

FİCO SALDIRI SONRASI KOMALIK OLDU

Slovakya Başbakanı Robert Fico, 15 Mayıs'ta Handlova kasabasında düzenlenen Bakanlar Kurulu toplantısı sonrasında silahlı saldırıya uğramış ve vücudunun pek çok yerine mermi isabet etmişti.

Fico'nun tedavi altına alındığı hastanede kısa süreli de olsa komaya girmesi, çok sayıda ülke liderini derinden etkilemişti. Siyasi saiklerle yapılan bu saldırılarla neyin amaçlandığı henüz bilinemiyor.

ŞİMDİ DE TRUMP, SIRADAKİ KİM?

ABD başkan adaylarının katıldığı mitinglerde bulunan kurşun geçirmez cam, Trump konuştuğu esnada yoktu. Bu da suikast girişiminin planlı olduğu şüphesi uyandırdı.

Öte yandan dünya liderlerine yapılan peş peşe saldırılar, artık devlet başkan, başbakan ve cumhurbaşkanlarının daha sıkı tedbirler almaları gerektiğini gösteriyor. Trump'ın uğradığı bu son saldırı, "sırada hangi dünya lideri var?" sorusunu akıllara kazıyor.