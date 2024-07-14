ABD'de başkanlara suikast tarihi! Turmp saldırıdan kurtulan 6. başkan oldu

Dünya ABD Başkan adayı Donald Trump'a gerçekleştirilen suikast girişimiyle ayağa kalktı. Trump'a yapılan saldırı sonrasında ABD başkanlarına gerçekleştirilen suikastler yeniden gündeme geldi. Lincoln'den Truman'a, Kennedy'den Trump'a kadar işte suikast tarihi...

Trump'a yapılan suikastta kasıt mı var? Kurşun geçirmez cam mitingde yoktu

Trump'a yapılan suikastta kasıt mı var? Kurşun geçirmez cam mitingde yoktu

ABD'de 5 Kasım'da gerçekleştirilecek seçimde aday olan eski Başkan Donald Trump'a ateş açıldı. Mitingde konuşma yapan Trump, kürsüden apar topar indirilerek, araçla uzaklaştırıldı. Trump'a saldırıyı gerçekleştiren keskin nişancı ile bir seyirci öldü.

Trump'a gerçekleştirilen suikast, ABD'de eski başkanlara gerçekleştirilen saldırıları gündeme getirdi. ABD'de bugüne kadar gerçekleştirilen saldırılarda 4 ABD başkanı hayatını kaybetti, 2’si yaralı, 3’ü yara almadan kurtuldu. Trump ise suikasttan kurtulan son ABD başkanı oldu.

İşte ABD’nin siyasi suikastlar tarihi...

ABRAHAM LINCOLN (BAŞKAN): 14 Nisan 1865’de John Wilkes Booth’un kurşunlarına hedef oldu, ertesi gün öldü.

JAMES GARFIELD (BAŞKAN): 2 Temmuz 1881’de saldırıya uğradı, 19 Eylül’de öldü.

WILLIAM MCKINLEY (BAŞKAN): 6 Eylül 1901’de Buffalo’da kurşunlandı ve 14 Eylül’de öldü.

THEODORE ROOSEVELT (BAŞKAN): Beyaz Saray’da görev yaptıktan sonra, 14 Ekim 1912’de bir kampanya sırasında kurşunlandı, ama ölmedi.

FRANKLIN D. ROOSEVELT (BAŞKAN): Miami’de 15 Şubat 1933’te uğradığı saldırıdan yara almadan kurtuldu. Olayda saldırgan Giuseppe Zangara’nın kurşunlarına hedef olan Chicago Belediye Başkanı Anton Cermak öldü.

HARRY TRUMAN (BAŞKAN): 1 Kasım 1950’de iki Porto Riko milliyetçisinin saldırısından yara almadan kurtuldu.

JOHN F. KENNEDY (BAŞKAN): 22 Kasım 1963’te Dallas’ta makam arabasında öldürüldü. Yanındaki Texas Valisi John Connaly de yaralandı.

GERALD FORD (BAŞKAN): 5 Eylül 1975’de ve 22 Eylül 1975’de iki kez suikast girişimine uğradı. İki olayda da saldırganlar kadındı.

RONALD REAGAN (BAŞKAN): 30 Mart 1981’de Washington’daki bir otelin girişinde aktrist Jodie Foster’a aşkını kanıtlamak isteyen John Hinckley’nin kurşunlarına hedef oldu. Yaralandı ve uzun bir süre hastanede kaldı.

DONALD TURMP (ESKİ ABD BAŞKANI): 14 Temmuz 2024'te Pensilvanya'da düzenlediği seçim mitingi sırasında kulağından vurularak yaralandı.