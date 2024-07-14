Trump'a suikast girişimde flaş gelişme! Kızları ve eşini korumak için can vermiş

Düzenleyen: Cüneyt Akçatepe 14 Temmuz 2024 21:05 - Güncelleme: 14 Temmuz 2024 21:21 - Güncelleme:

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Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın miting konuşmasında uğradığı suikast girişiminde yeni bir gelişme yaşandı. Trump'a yönelik saldırıda ölen kişinin eski itfaiyeci Corey Comperatore olduğu tespit edildi. Öte yandan Comperatore'ın kızları ve karısını korumaya çalışırken hayatını kaybettiği ortaya çıktı.