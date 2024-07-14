Trump'a suikast girişimde flaş gelişme! Kızları ve eşini korumak için can vermiş
Dünya Haberleri
Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın miting konuşmasında uğradığı suikast girişiminde yeni bir gelişme yaşandı. Trump'a yönelik saldırıda ölen kişinin eski itfaiyeci Corey Comperatore olduğu tespit edildi. Öte yandan Comperatore'ın kızları ve karısını korumaya çalışırken hayatını kaybettiği ortaya çıktı.
Eski ABD Başkanı Trump'ın Pensilvanya'daki mitingi esnasında uğradığı suikaste ilişkin anbean yeni gelişmeler yaşanıyor.
Saldırıda mitinge katılan 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı, sağ kulağından yaralanan Trump'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
ÖLEN ŞAHSIN KİMLİĞİ BELLİ OLDU
Pensilvanya Valisi Josh Shapiro, Trump'ın mitingi sırasında vurularak hayatını kaybeden kişinin kimliğini açıkladı.
Shapiro, miting sırasında Trump'ın arkasında oturan ve kurşun isabet eden vatandaşın eski itfaiyeci Corey Comperatore olduğunu belirtti.
İTFAİYECİ KAHRAMAN OLDU
Comperatore'nin silah sesi duyduktan sonra kızları ve karısını korumaya çalışırken hayatını kaybettiğini kaydeden Shapiro, 50 yaşındaki itfaiyeciyi kahraman olarak nitelendirdi.
Saldırı dünya gündemine bomba gibi düşerken, saldırgan Thomas Matthew Crooks’un aracında patlayıcı düzenekler olduğu da ortaya çıktı.