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Biden'a güle güle, zafer Trump'ın! Time'dan suikast girişimi sonrası çarpıcı kapak

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Biden&#039;a güle güle, zafer Trump&#039;ın! Time&#039;dan suikast girişimi sonrası çarpıcı kapak
Abd Başkanlık Seçimi, Donald Trump, Time Dergisi, Haber

Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

ABD'de başkan adayı Donald Trump'a suikast girişimi tüm dünyanın gündemine bomba gibi düştü. Saldırının ardından Time'dan çarpıcı kapak geldi. Daha önce Biden'ı kapak dışına giderken kapağına taşıyan Time, Trump'ın yumruk kaldırdığı fotoğrafla "zafer" mesajı vermesi dikkat çekti.

ABD'de 5 Kasım'da gerçekleştirilecek seçime kan bulaştı. Demokratların adayı ABD Başkanı Joe Biden ile Cumhuriyetçilerin adayı eski Başkan Donald Trump arasında yaşanan kıyasıya mücadele dün suikast girişimiyle sarsıldı. Donald Trump, Pensilvanya'da düzenlediği bir miting sırasında keskin nişancı tarafından silahlı saldırıya uğradı. Olay yerinde öldürülen şüpheli Thomas Matthew Crooks tarafından üzerine kurşun yağdırılan Trump, kulağından yaralandı.

ABD Başkanlarına gerçekleştirilen suikastlarından kurtulan liderlerin arasına adını yazdıran Trump, seçimin favori adaylarından biri haline geldi. 

TIME'DAN SUİKAST SONRASI ÇARPICI KAPAK

ABD merkezli dünyanın önde gelen haber ve politika dergisi Time, suikast girişiminin ardından bu durumu ortaya koyan bir kapak yayımladı.

Biden'a güle güle, zafer Trump'ın! Time'dan suikast girişimi sonrası çarpıcı kapak - 1. Resim

Trump'ın saldırının ardından kolunu havaya kaldırdığı fotoğrafı kapağına taşıyan Time, "Donald Trump, ülke gergin durumdayken hayatta kalmayı başardı" notunu paylaştı. Time'ın kapağı "Trump'ın zaferine" işaret etti.

BIDEN'A GÜLE GÜLE

Time, Haziran ayında gerçekleştirilen Trump-Biden düellosunun ardından çarpıcı bir kapak daha yayımlamıştı.

Biden'a güle güle, zafer Trump'ın! Time'dan suikast girişimi sonrası çarpıcı kapak - 2. Resim

"Trump için açık bir zafer" yorumlarının yapıldığı düellonun ardından Time, Biden'ı klasikleşen çerçevesinin dışına çıkarken, "panik" notuyla kapağına taşımıştı.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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