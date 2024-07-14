Trump suikastinde "bomba" detayı! Saldırgan mitingi mi patlatacaktı?

Eski ABD Başkanı Donald Trump'un miting esnasında suikast girişimine uğramasının ardından sular durulmuyor. ABD medyası, Trump'u silahla kulağından yaralayan Thomas Matthew Crooks’un aracında patlayıcı düzenekler bulunduğunu yazdı. Öte yandan saldırganın evinde bomba yapımında kullanılan malzemelerin olduğu ortaya çıktı. Yetkililer ise konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapmadı.

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Dünya liderlerine peş peşe suikast girişimleri! Trump’ın ardından sırada kim var?

Dünya liderlerine peş peşe suikast girişimleri! Trump’ın ardından sırada kim var?

Eski ABD Başkanı Donald Trump, 13 Temmuz'da Pensilvanya'da düzenlediği bir miting sırasında suikast girişimi uğradı. Saldırıda 1 katılımcı öldü, 2 kişi yaralandı. Saldırgan ise güvenlik güçlerince yaralandı.

Uğradığı silahlı saldırı sonucu kulağından yaralanarak kanlar içerisinde kalan Trump'ın sağlık durumu iyi. Öte yandan suikast girişime yönelik çarpıcı bir detay oldu. Saldırgan Thomas Matthew Crooks’un patlayıcı düzenekler kurduğu ve evinde bomba malzemeleri bulunduğu belirtildi.

SALDIRGAN MİTİNGİ PATLATACAK MIYDI?

New York merkezli Wall Street Journal gazetesinin bugün yaptığı haberde, yetkililerin saldırgan Thomas Matthew Crooks’un aracında patlayıcı düzenekler bulduğu belirtildi. Konuya ilişkin resmi bir açıklama henüz yapılmadı.

CBS’te yayımlanan haberde ise, polis tarafından arama yapılan saldırgan Thomas Matthew Crooks’un evinin yakınında yaşayanların tahliye edildiği aktarıldı.

EVİNDE BOMBA MALZEMELERİ ORTAYA ÇIKTI

İsmini vermek istemeyen iki emniyet görevlisi, Associated Press'e (AP) yaptığı açıklamada, zanlı Crooks'un aracının yanı sıra evinde de bomba yapımı malzemelerin bulunduğunu belirtti.

Crooks'un suikast girişiminde kullandığı silahın yaklaşık 6 ay önce babası tarafından alınmış olabileceğini ifade eden emniyet görevlileri, yetkililerin Crooks'un silahı ne zaman ve nasıl edindiğine ilişkin kanıt bulmaya çalıştığını aktardı.

ABD GİZLİ SERVİSİ'NDEN ZAAFİYET AÇIKLAMASI

ABD Gizli Servisi Sözcüsü Anthony Guglielmi saldırı anında yaşanan güvenlik zafiyetinin ardından yaptığı açıklamada, Trump’ın ekibinden bir üyenin yapmış olduğu ek güvenlik talebinin reddedildiği iddiasının “kesinlikle yanlış” olduğunu söyledi.

Guglielmi, “Aslında, artan kampanya seyahat temposunun bir parçası olarak koruyucu kaynaklar, teknoloji ve kabiliyetler ekledik” dedi.

TRUMP'IN EŞİ İLK KEZ KONUŞTU

Trump’ın eşi Melania Trump ise yaptığı açıklamada, saldırı anında kendi hayatlarını riske atan “cesur” polislere minnettar olduğunu belirtti.

Melania Trump, “O vahşi kurşunun eşim Donald'a isabet edişini izlediğimde, benim hayatımın ve Barron'un (Trump’ın oğlu) hayatının yıkıcı bir değişimin eşiğinde olduğunu fark ettim” dedi.