Trump'ın Ukrayna savaşını bitirme planı! Rusya suikast sebebini açıkladı

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın uğradığı suikast girişimi dünya gündemini derinden sarstı. Trump'ın miting esnasında silahlı saldırı sonucu yaralanması, gözleri bunu kimin yapabileceğine çevirdi. Rusya kanadı suikastte, dünya barışını engellemek isteyen Biden'a yakın silah şirketlerini işaret etti. Ayrıca Trump'ın Rusya-Ukrayna savaşını bitirme planı da, saldırının bunu engellemek isteyen silah şirketleri tarafından yapılma ihtimalini gözler önüne serdi.

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TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL | CÜNEYT AKÇATEPE- Eski ABD Başkanı Donald Trump, 13 Temmuz tarihinde Pensilvanya'da düzenlediği bir miting sırasında uğradığı silahlı saldırı sonucu kulağından yaralandı.

Trump'ın uğradığı silahlı saldırıda mitinge katılan 1 kişi hayatını kaybederken, 1 izleyicinin de ağır yaralandığı belirtildi. Suikast girişiminde bulunan Thomas Matthew Crooks ise ABD güvenlik güçleri tarafından öldürüldü.

NEDEN SUİKASTE UĞRADI?

Dünya Trump'ın suikaste uğrama sebebini merak ederken, Rusya'dan dünya gündemine bomba gibi düşen açıklamalar geldi. Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’da Güvenlik Komitesi üyesi Mihail Şeremet, suikaste yönelik dikkat çeken sözler sarf etti.

Trump'a suikast girişimiyle ilgili, barışın ABD Başkanı Biden rejiminin arkasındaki savunma şirketlerinin hiç hoşuna gitmeyeceğini vurgulayan Şeremet, suçlamayı silah şirketlerine yöneltti.

"KENNEDY'NİN KADERİ HAZIRLANIYORDU'

Şeremet, ABD'nin 35. Başkanı John Fitzgerald Kennedy'ye yapılan suikasti hatırlatarak, “Trump için kampanya sırasında alenen suikasta uğrayan John F. Kennedy'nin kaderi hazırlanıyordu” dedi.

Öte yandan Rusya kanadı, Ukrayna Savaşı'nın bitirilmesinde Trump'ın önemli bir rol oynayacağına dikkat çekti.

TRUMP'IN RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI'NI BİTİRME PLANI

2022 yılının Şubat ayından bu yana Rusya-Ukrayna arasında devam eden savaş, ABD başkan adayı Trump'ın yeniden seçimi kazanması halinde bitirilebilir görüldü. Trump, seçim vaadi olarak ABD halkına "savaşı bitireceğim" teklifini sundu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geçtiğimiz günlerde "Trump’ın Ukrayna’da savaşı bitirme planını ciddiye alıyoruz" sözleriyle Trump'a olan inancını ifade etti.

PLAN ATEŞKESİ ÖNGÖRÜYOR

2017-2021 döneminde Trump'ın Ulusal Güvenlik Konseyi'nde göre alan Fred Fleitz tarafından hazırlanan plan, aynı zamanda barış görüşmeleri sırasındaki cephe hatlarına dayanan bir ateşkes olmasını öngörüyor.

Fleitz, planlarını Trump'a sunduklarını, eski başkanın da kendilerine olumlu bir karşılık verdiğini anlatarak, "Bununla hemfikir kaldığını ya da her bir kelimesiyle hemfikir olduğunu söylemiyorum ama aldığımız geri bildirimi aldığımız için memnunuz" ifadelerini kullanmıştı.