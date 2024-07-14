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Trump'tan saldırı sonrası bir açıklama daha: Korkmayacağız, meydan okuyacağız

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Trump&#039;tan saldırı sonrası bir açıklama daha: Korkmayacağız, meydan okuyacağız

Dünya Haberleri

Eski ABD Başkanı Trump, uğradığı suikast sonrası yeni bir açıklama yayımladı. Trump, korkmayacağını ve meydan okuyacağını söyleyip Wisconsin'de halka sesleneceğini duyurdu. 

Dünya dün Amerika'daki suikast girişimiyle çalkalandı. Eski ABD Başkanı Donald Trump, mitingde konuşma yaptığı sırada silahla kulağından vuruldu. Dünyanın tepki gösterdiği olaydan sonra ilk açıklamasını hemen yayımlayan Trump, "Bir vızıltı sesi, silah sesleri duyduğumda bir şeylerin ters gittiğini hemen anladım ve kurşunun derimi parçaladığını hissettim. Çok fazla kanama oldu, o zaman ne olduğunu anladım" ifadelerini kullandı. 

Trump, kendine ait Truth adlı sosyal medya hesabından yeni bir açıklama daha yayımladı. Korkmayacağını kararlılıkla ifade eden eski ABD Başkanı şu ifadeleri kaydetti: 

Trump'tan saldırı sonrası bir açıklama daha: Korkmayacağız, meydan okuyacağız - 1. Resim

MEYDAN OKUDU

Dünkü düşünceleriniz ve dualarınız için herkese teşekkür ederim, zira düşünülemez olanın gerçekleşmesini engelleyen yalnızca Tanrı'ydı. Korkmayacağız, bunun yerine inancımızda dirençli ve kötülük karşısında meydan okuyan olarak kalacağız.

Trump'tan saldırı sonrası bir açıklama daha: Korkmayacağız, meydan okuyacağız - 2. Resim

Sevgimiz diğer kurbanlar ve aileleriyle birlikte. Yaralananların iyileşmesi için dua ediyor ve korkunç bir şekilde öldürülen vatandaşımızın anısını kalbimizde yaşatıyoruz.

Trump'tan saldırı sonrası bir açıklama daha: Korkmayacağız, meydan okuyacağız - 3. Resim

Şu anda, birlik olmamız ve Amerikalılar olarak gerçek karakterimizi göstermemiz, güçlü ve kararlı kalmamız ve kötülüğün kazanmasına izin vermememiz her zamankinden daha önemlidir.

Trump'tan saldırı sonrası bir açıklama daha: Korkmayacağız, meydan okuyacağız - 4. Resim

Ülkemizi ve hepinizi gerçekten seviyorum ve bu hafta Wisconsin'den büyük ulusumuza seslenmek için sabırsızlanıyorum.

 

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