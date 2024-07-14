Trump'ı hedef alan AR-15 silahının detayları şoke etti: Milyonlarca Amerikalının evinde var

Eski ABD Başkanı Trump'a silahlı saldırıda bulunan Crooks'un kullandığı silahın detayları ortaya çıktı. AR-15 tipi yarı otomatik tüfeğin Amerika'da sivillerin en çok satın aldığı silahların başında geldiği kaydedilirken anket verilerine göre, ABD'de her 20 yetişkinden 1'i buna sahip. AR-15'in küçük ve hafif olan 223 kalibrelik mermisinin namlu çıkış hızı ise yaklaşık saniyede 1006 metre.

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Amerika bugün eski ABD Başkanı Donald Trump'a yapılan silahlı saldırı haberiyle gündemde. Tarihi olayın yankıları sürerken suikast girişimi sonrası şüpheli Thomas Matthew Crooks'un kullandığı silah merak konusu oldu.

ABD basınında çıkan bir habere göre, adının açıklanmasını istemeyen ABD'li yetkili, olay yerinde öldürülen şüpheli Thomas Matthew Crooks'un kullandığı silahı açıkladı.

SİVİLLER EN ÇOK ONU AR-15 SATIN ALIYOR

Washington Post'un haberine göre ABD'li yetkili, Trump'a miting sırasında suikast girişiminde bulunduğu bildirilen ve olay yerinde öldürülen şüphelinin "ArmaLite Rifle Model 15" (AR-15) tipi yarı otomatik tüfek kullandığını belirtti.

Şüpheli Thomas Matthew Crooks'un kullandığı AR-15 tipi yarı otomatik silah, başta askeri alanda kullanılması için tasarlansa da silah üreticilerinin kendi versiyonlarını piyasaya sürmesiyle ABD'de sivillerin en çok satın aldığı silahlardan biri haline geldi.

Crooks'un kullandığı AR-15, ABD ordusunda kullanılan M16'nın yarı otomatik sivil modeli.

Washington Post ve Ipsos'un 2022'deki anket verilerine göre, ABD'de her 20 yetişkinden 1'i Trump'a saldırıda kullanılan AR-15 tipi tüfeğe sahip. Buna göre yaklaşık 16 milyon kişide en az bir AR-15 silahı mevcut.

SİLAHIN ÖZELLİKLERİ

991 milimetre uzunluğunda, 2,97 kilogram ağırlığındaki tüfeğin etkili menzili 457 metre.

Yüksek hızda mermi ateşleme özelliğine sahip silahtan çıkan mermiler, organları bir anda yok edebilecek kadar yoğun bir şok dalgasıyla hedefe isabet ediyor.

AR-15'in küçük ve hafif olan 223 kalibrelik (5,56 milimetre) mermisinin namlu çıkış hızı yaklaşık saniyede 1006 metre. Ayrıca 6 futbol sahası kadar mesafeyi 1 saniyede katedebiliyor.

Merminin göğüs boşluğuna isabet etmesi halinde akciğer dokusunu parçalayabileceği, sinirlere ve damarlara zarar verebileceği, ölüme sebep olan şiddetli kanamalara yol açabileceği belirtiliyor.

Hız nedeniyle mermi, "blast etkisi" oluşturması sonucu vücutta ilerlediği çizginin dışında da iç yaralanmalara yol açıyor.

AR-15 tarzı yarı otomatik silahın mermisi, hedefe isabet ettikten sonra vücuttan çıkış bölgesinde 9 milimetrelik mermili bir tabancanınkine oranla daha büyük, açık bir yaraya neden oluyor.

"KÜKREME GİBİ BİR SES ÇIKARIYOR"

Görgü tanıkları, silahın ateşlendikten sonra havai fişek ya da "kükreme gibi yüksek bir ses" çıkardığını ifade ediyor.

Washington Post ve Ipsos'un 2022'deki anketi de AR-15'e sahip kişilerin, genelde "40-65 yaşlarında beyaz tenli erkek ve Cumhuriyetçi Parti destekçilerinden olduğunu" ortaya koyuyor.

EMEKLİ AJAN FOTOĞRAFLARLA ANLATTI

Öte yandan FBI'da 22 yıl çalışan emekli ajan Harrigan, New York Times'a, gazetenin deneyimli foto muhabiri Moug Mills'in çektiği, Trump'ı sağ kulağından yaralayan merminin görüntüsünün yer aldığı fotoğrafla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

SANİYEDE 3200 FİT HIZ

Mills'in fotoğraflarını inceleyen Harrigan, "Mermiden dolayı havada yer değişimi yaşandığı görülüyor. Merminin kulağın içinden geçmesi için açı biraz düşük görünüyor ancak silahlı kişinin birkaç el ateş etmesi durumunda bu imkansız değil. Fotoğrafta mermi hızla ilerliyor." dedi.

Diğer önemli faktörün silahtan çıkan merminin hızı olduğunu belirten Harrigan, "Saldırgan AR-15 tipi yarı otomatik bir silah kullandıysa bu silahların mermileri genellikle 223 kalibre veya 5,56 milimetre olur. Mermi saniyede 3200 fit hızla seyahat eder." diye konuştu.

TRUMP'A SUİKAST GİRİŞİMİ

Cumhuriyetçi Partiden başkanlık için yarışan eski ABD Başkanı Trump, Pensilvanya'daki mitingde kürsüden destekçilerine hitap ettiği sırada silahlı saldırıya uğramıştı.

Sağ kulağından yaralanan Trump’ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirilmişti.

Saldırıda mitinge katılan 1 kişi ölmüş, 2 kişi yaralanmıştı.

ABD Gizli Servisi, miting alanının dışındaki yüksek bir yerden kürsünün bulunduğu noktaya birçok kez ateş eden saldırganın etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), saldırıyı suikast girişimi olarak tanımlamıştı.

FBI incelemelerin ardından suikast girişiminde bulunan ve olay mahallinde öldürülen kişinin 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks olduğunu açıklamıştı.