Trump'a düzenlenen suikastte 3 sorunun cevabı aranıyor! Dünyanın gözü çatıda

ABD Başkan adayı Trump'ın silahlı saldırıya uğraması dünya basınında gündemden düşmüyor. ABD'de gündemi meşgul eden 3 soru için uzmanlar önemli açıklamalarda bulundu. Akıllardaki en büyük soru ise, suikast girişiminin gerçekleştiği çatının neden boş olduğu.

ABD'de 5 Kasım'da yapılacak Başkanlık seçimi için çalışmalarına devam eden Donald Trump, Pensilvanya'da silahlı saldırıya uğradı. Suikast girişimini gerçekleştiren kişi, keskin nişancılar tarafından etkisiz hale getirildi ancak ülkede büyük bir gerginlik hakim.

Peki ABD'nin eski başkanı, yeni başkan adayı Trump'a nasıl silahlı saldırı düzenlendi? Bu suikast bir örgüt tarafından organize mi edildi yoksa kişisel bir kararla kalkışılmış eşlem mi?

Her soruya bir yeni soru daha eklenerek büyüyen komplo teorileri dünya gündeminden düşmüyor.

ABD'de ise konuşulan 3 madde var.

MADDE 1- O ÇATI NEDEN BOŞ?

Amerikan kamuoyunda en çok konuşulan konulardan biri saldırının gerçekleştiği binada güvenlik önlemi alınmamış olmasıydı. Amerikan CNN’e konuşan emekli FBI saha ajanı Bobby Chacon söz konusu binanın sahneye en yakın bina olduğuna dikkat çekerek, “Bu çatıya birisini yerleştirmemiş olmaları beni şoke etti” yorumunu yaptı.

Trump’ın miting alanını doğrudan gören bir üretim tesisinin çatısına çıkan saldırgan, eski başkana yaklaşık 150 metre mesafeden ateş etme imkânı buldu. 150 metrelik menzil, ABD ordusunun temel eğitiminde askerlerin M16 saldırı tüfeği kullanmaya hak kazanabilmek için insan boyutunda bir hedefi vurmaları gereken referans değer olarak kabul ediliyor. Söz konusu bina etkinlik için belirlenen güvenlik çemberinin dışında kalsa da saldırganın AR-15 tüfeğiyle bu noktaya kadar nasıl fark edilmediği önemli bir soru işareti.

MADDE 2- KATILIMCILAR POLİSİ UYARDI MI?

Miting için toplanan katılımcıların, saldırganı fark ederek güvenlik güçlerini uyarmasına rağmen harekete geçilmediği iddiası da güvenlik güçlerinin yeteri özeni göstermedi mi sorusunu gündeme getirdi. Birden fazla görgü tanığı, polis görevlilerini, çatıdaki şüpheli ateş açmadan dakikalar önce bilgilendirdiklerini öne sürdü.

BBC’ye konuşan Greg Smith isimli bir katılımcı, saldırganın sürünerek çatıya çıktığını gördüğünü kaydederken, saldırganın bir silah taşıdığının açıkça görüldüğünü ve etkisiz hale getirilmeden “3-4 dakika” çatıda kaldığını savundu. Cumhuriyetçi Parti’den bazı isimler de etkinlik için ek güvenlik taleplerinin karşılanmadığını iddia ederken, FBI bölge sorumlusu Kevin Rojek ve Gizli Servis Sözcüsü Anthony Guglielmi bu iddiaları yalanladı.

MADDE 3- KESKİN NİŞANCILAR GEÇ Mİ KALDI?

Saldırıyla ilgili soru işaretlerinden bir diğeri de keskin nişancıların saldırgana cevap vermekte gecikip gecikmediği oldu. Sosyal medyada ve birçok basın kuruluşunda yayımlanan görüntülerde, Trump’ın arkasındaki binanın çatısına konuşlanan keskin nişancıların, saldırı anında şaşırdıkları görülüyor. Görüntüler keskin nişancıların tepki vermekte geciktikleri yorumlarına neden oldu.