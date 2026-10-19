İran'ın ABD Başkanı Donald Trump'ı siyasi yenilgiye uğratma planı Amerikan basınına yansıdı. Tahran'ın, 1980'de Jimmy Carter'ın sonunu hazırlayan rehine krizine benzer bir senaryoyu Trump'a yaşatmak için Hürmüz Boğazı'ndaki saldırıları artırmayı hedeflediği öne sürüldü. Bir diplomat, "Trump'ı devirebileceklerine inanıyorlar" dedi.

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ABD ile İran arasındaki savaşta gözler 3 Kasım'da yapılacak Amerikan ara seçimlerine çevrildi. Tahran yönetiminin, Hürmüz Boğazı'ndaki krizi büyüterek ABD Başkanı Donald Trump'ı siyasi açıdan köşeye sıkıştırmayı planladığı öne sürüldü.

Washington Post'un İranlı yetkililer ve diplomatlara dayandırdığı habere göre Tahran, seçimlere kadar enerji fiyatlarını yüksek tutarak Cumhuriyetçilerin sandıkta ağır bir yenilgi almasını hedefliyor.

Trumpı devirme hesabında 1980 detayı! ABD basını İranın yeni planını deşifre etti

TRUMP'A 1980 TUZAĞI

İran yönetiminin seçim hesabının arkasından 46 yıl öncesine uzanan bir senaryo çıktı.

1979'da Tahran'daki Amerikan Büyükelçiliği'nde başlayan rehine krizi, dönemin ABD Başkanı Jimmy Carter'ın 1980 seçimlerinde yeniden seçilme şansını zedelemişti.

Trump'ı devirme hesabında 1980 detayı! ABD basını İran'ın yeni planını deşifre etti

Washington Post'a konuşan diplomatlara göre İran yönetimindeki bazı isimler, benzer bir siyasi yenilgiyi Trump'a da yaşatmak istiyor.

Bir Arap diplomat, Tahran'daki beklentiye dair şunları söyledi:

Tamamen saplantı haline getirdiler. Trump'ı devirebileceklerine inanıyorlar.

GECE YARISI GELEN HABER! TRUMP'IN 1980 KORKUSU

Wall Street Journal (WSJ), nisan ayında yayımladığı analizde Trump'ın en büyük korkularından birinin, 1980'de Jimmy Carter'ın siyasi geleceğini etkileyen rehine krizine benzer bir felaket yaşamak olduğunu yazmıştı.

İran'da bir Amerikan savaş uçağının düşürülmesi ve iki mürettebatın kaybolması üzerine Beyaz Saray'da kriz başlamıştı. Trump, saatler boyunca danışmanlarına tepki göstermiş, Avrupalı müttefiklerin yeterince yardım etmemesinden ve 4,09 dolara yükselen benzin fiyatlarından şikayet etmişti.

Trump'ı devirme hesabında 1980 detayı! ABD basını İran'ın yeni planını deşifre etti

İlk pilot kurtarılmış ancak ikinci pilotun akıbeti saatlerce belirsiz kalmıştı. Trump'a ikinci pilotun da kurtarıldığı haberi cumartesi gecesi ulaştı. Amerikan Başkanı, bu gelişmenin ardından saat 02.00 sıralarında yatağına gitti.

WSJ'ye göre Trump'ın zihninde, 1980'de başarısız rehine kurtarma operasyonuyla siyasi darbe alan Jimmy Carter vardı. Danışmanları da sabırsızlığının operasyonu olumsuz etkilemesinden endişe ederek Trump'ı kritik süreçte harekat odasının dışında tutmaya çalışmıştı.

Aylar sonra Washington Post'un yayımladığı yeni haber ise İran yönetiminin, Trump'ın korktuğu bu senaryoyu 3 Kasım ara seçimleri öncesinde siyasi bir silaha dönüştürmeyi hesapladığını ortaya çıkardı.

Trump'ı devirme hesabında 1980 detayı! ABD basını İran'ın yeni planını deşifre etti

HÜRMÜZ BOĞAZI'NDA SEÇİM HESABI

Amerikan gazetesine konuşan iki İranlı yetkili, 3 Kasım seçimlerine kadar olan sürenin Tahran açısından kritik olduğunu açıkladı.

İran yönetimi, Hürmüz Boğazı'ndaki saldırılarla enerji fiyatlarını yüksek tutarak Trump üzerindeki ekonomik ve siyasi baskıyı artırmayı hesaplıyor.

Trump'ı devirme hesabında 1980 detayı! ABD basını İran'ın yeni planını deşifre etti

Tahran'daki değerlendirmelere göre seçimlerin ardından Trump'ın yüksek petrol fiyatlarının siyasi sonuçlarına ilişkin kaygıları azalabilir. Bu nedenle İran yönetimi, sandıklar kurulmadan önce Washington'a mümkün olan en büyük baskıyı uygulamayı hedefliyor.

"SALDIRILAR ARTTI"

İran'ın seçim hesabı gündeme gelirken Hürmüz Boğazı'ndaki saldırılar da yoğunlaştı.

Birleşik Krallık Deniz Ticareti Operasyonları biriminin verilerine göre ekim ayının başından bu yana 20'den fazla gemi saldırıya uğradı, bir gemi ise batırıldı.

ABD güçleri, ticari gemilerin geçişini korumak amacıyla savaş uçakları, insansız hava araçları ve özel kuvvetlerle bölgedeki operasyonlarını artırdı.

Trump'ı devirme hesabında 1980 detayı! ABD basını İran'ın yeni planını deşifre etti

PETROL FİYATLARINA 30 DOLARLIK SAVAŞ ETKİSİ

Enerji analiz şirketi Kpler'in verilerine göre Hürmüz Boğazı üzerinden yapılan petrol sevkiyatları ağustos ortasından eylül sonuna kadar arttı. Ekim ayının bazı günlerinde ihracat savaş öncesi seviyelere yaklaştı.

Ancak bölgedeki saldırılar, yüksek nakliye maliyetleri ve güvenlik riskleri petrol piyasası üzerindeki baskıyı sürdürdü.

Kpler'in Orta Doğu enerji sektörü başkanı Amena Bakr, jeopolitik risklerin petrolün varil fiyatına yaklaşık 30 dolar eklediğini tahmin etti.

"TRUMP'IN KALAN İKİ YILI KABUSA DÖNEBİLİR"

İran'ın eski Dışişleri Bakanı Manuçehr Mottaki Trump'ın kasım seçimlerinde kötü bir sonuç alması halinde başkanlığının kalan iki yılını "kabus içinde geçirmek zorunda kalacağını" söylemişti.

İran Devrim Muhafızları'na yakın Fars Haber Ajansı da İran savaşının Cumhuriyetçileri seçim yenilgisine yaklaştırdığını aktarmaya devam ediyor.

TAHRAN'IN İKİNCİ HEDEFİ MÜZAKERE MASASI

İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki baskıyı artırma hesabının yalnızca ABD seçimleriyle sınırlı olmadığı da öne sürüldü.

Batılı bir diplomata göre Tahran, saldırılarla Washington üzerindeki baskıyı artırırken savaşı sona erdirecek müzakerelere daha güçlü bir konumda oturmak istiyor.

Center for International Policy araştırmacısı Negar Mortazavi ise İran'ın bir yandan savaşı bitirecek anlaşma aradığını, diğer yandan gelecekteki Amerikan yönetimlerine mesaj vermeyi hedeflediğini değerlendirdi.

| Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ Editör : MÜZEYYEN BIYIK Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ

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