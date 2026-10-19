Trump'ın hedefinde Zelenskiy var: Savaşı bitirmek istemiyor

Rusya ile Ukrayna arasındaki barış görüşmelerinde önemli ilerleme sağlandığını öne süren ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’i hedef aldı. Trump, Rusya'daki dizel rafinerilerine yönelik saldırılar nedeniyle Zelenskiy'i eleştirdi ve Ukrayna liderinin savaşı sona erdirmek istemediğini savundu.

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ABD Başkanı Donald Trump, Rusya ile Ukrayna arasındaki barış müzakerelerinde önemli mesafe kat edildiğini iddia ederken, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’e yönelik eleştirilerde bulundu.

Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, Rusya-Ukrayna arasındaki barış görüşmelerini sürdürdüğünü belirtti. Rusya’yı müzakere masasından uzaklaştırabilecek adımlardan kaçınmak istediğini ifade eden Trump, rehine görüşmeleri de dahil olmak üzere yürütülen temaslarda “büyük ilerleme” kaydedildiğini savundu.

Barış belgesini istediği herhangi bir zamanda imzalayabileceğini ileri süren Trump, Rusya’nın İran’a yardım konusunda çok az şey yaptığını, hatta hiç yardım etmediğini belirtti. Bu durumun devam etmesini istediğini kaydeden Trump, sürecin olumsuz etkilenmemesi gerektiğini dile getirdi.

TRUMP'TAN "DİZEL RAFİNERİ" TEPKİSİ

Trump, paylaşımında Zelenskiy’nin Rusya’daki dizel rafinerilerine yönelik saldırılarını da hedef aldı. Bu saldırıların ABD dahil dünya dizel pazarlarına ciddi zarar verdiğini öne süren Trump, çiftçilerin ve diğer işletmelerin de gelişmelerden olumsuz etkilendiğini belirtti.

Rusya’nın saldırılara rağmen dünyaya düşük fiyatlarla milyonlarca varil dizel göndermeyi sürdürdüğünü ifade eden Trump, Ukrayna liderinin savaşın sona ermesini istemediğini savundu.

Zelenskiy’nin daha önce daha iyi koşullarda bir anlaşma yapma fırsatını kaçırdığını iddia eden Trump, Avrupa ülkelerinin ve eski ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin Ukrayna’ya sağladığı desteği de eleştirdi.

"UKRAYNA PERİŞAN HALDE"

Ukrayna’nın mevcut durumuna ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Trump, ülkenin büyük bölümünde toprak kaybı yaşandığını ve erkek nüfusunun önemli bir kısmının yaralandığını veya hayatını kaybettiğini ileri sürdü.

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın sona ermesini istediğini vurgulayan Trump, açıklamalarında bir yandan barış görüşmelerinde ilerleme sağlandığını savunurken diğer yandan Zelenskiy’yi müzakere sürecine yaklaşımı nedeniyle eleştirdi.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: ANADOLU AJANSI

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