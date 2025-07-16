Trump’ın makyajla kapatılan elindeki morluk dikkat çekti! Beyaz Saray'dan açıklama geldi
Dünya Haberleri / Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
ABD Başkanı Donald Trump'ın Bahreyn Veliaht Prensi Al Halife ile görüşmesi sırasında makyajla kapatılan elindeki morluk dikkat çekti. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Trump'ın elindeki morluğun sık tokalaşmalardan kaynaklandığı ifade edildi.
ABD Başkanı Donald Trump, Bahreyn Veliaht Prensi Selman bin Hamed İsa Al Halife ile başkent Washington DC’daki Beyaz Saray’da görüştü.
TRUMP'IN ELİNDEKİ MAKYAJLI MORLUK DİKKAT ÇEKTİ
Al Halife ile tokaşan Başkan Trump’ın sağ elinde makyajla kapatılan morluk dikkat çekti.
BEYAZ SARAY'DAN 'MORLUK' AÇIKLAMASI
Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karoline Leavitt, morluğun sık tokalaşmalardan kaynaklandığını ve makyajla kapatıldığını açıkladı.
Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Sezer Doğru