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Trump’ın makyajla kapatılan elindeki morluk dikkat çekti! Beyaz Saray'dan açıklama geldi

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Trump’ın makyajla kapatılan elindeki morluk dikkat çekti! Beyaz Saray&#039;dan açıklama geldi
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Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

ABD Başkanı Donald Trump'ın Bahreyn Veliaht Prensi Al Halife ile görüşmesi sırasında makyajla kapatılan elindeki morluk dikkat çekti. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Trump'ın elindeki morluğun sık tokalaşmalardan kaynaklandığı ifade edildi.

ABD Başkanı Donald Trump, Bahreyn Veliaht Prensi Selman bin Hamed İsa Al Halife ile başkent Washington DC’daki Beyaz Saray’da görüştü.

Trump’ın makyajla kapatılan elindeki morluk dikkat çekti! Beyaz Saray'dan açıklama geldi - 1. Resim

TRUMP'IN ELİNDEKİ MAKYAJLI MORLUK DİKKAT ÇEKTİ 

Al Halife ile tokaşan Başkan Trump’ın sağ elinde makyajla kapatılan morluk dikkat çekti.

Trump’ın makyajla kapatılan elindeki morluk dikkat çekti! Beyaz Saray'dan açıklama geldi - 2. Resim

BEYAZ SARAY'DAN 'MORLUK' AÇIKLAMASI

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karoline Leavitt, morluğun sık tokalaşmalardan kaynaklandığını ve makyajla kapatıldığını açıkladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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