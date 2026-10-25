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Trump'ın o sözleri Libya'yı öfkelendirdi! ABD'ye nota verdiler

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Trump'ın o sözleri Libya'yı öfkelendirdi! ABD'ye nota verdiler
Başlık ResmiTrump'ın o sözleri Libya'yı öfkelendirdi! ABD'ye nota verdiler

Georgia'daki mitingde Libya'yı hedef alıp tahrik edici ve aşağılayıcı ifadeler kullanan Trump'a tepki gösteren Trablus yönetimi, ABD maslahatgüzarını bakanlığa çağırarak resmi protesto notası verdi. Bakanlık, Trump’ın sözlerinin düzeltilmesini talep etti.

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ABD Başkanı Donald Trump’ın seçim meydanında Libya dahil bazı ülkeleri hedef alan ağır ve aşağılayıcı ifadeleri, Trablus yönetimi ile Washington hattında diplomatik krize yol açtı.

Libya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, karşılıklı saygı, ulusal egemenliğin korunması ve diplomatik normlara bağlılığın devletler arası ilişkilerin temel ilkeleri olduğu vurgulandı.

Trump’ın ifadeleri nedeniyle ABD’nin Trablus’taki maslahatgüzarının bakanlığa çağrılarak protesto notası verildiği ifade edildi.

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Notada, Trump’ın ifadeleriyle ilgili resmi bir açıklama yapılarak ifadelerin düzeltilmesinin talep edildiği aktarıldı.

Açıklamada ayrıca, Bakanlığın egemen bir devlet olarak Libya'nın ve halkının onurunu zedeleyecek, itibarını baltalayacak ya da seçim tartışmaları ve iç siyasi hesaplara dahil edecek her türlü açıklamayı reddettiğini vurgulandı.

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"SEÇİM MALZEMESİ YAPTIRMAYIZ"

ABD medyasına yansıyan haberlerde, ABD Başkanı Trump dün Georgia eyaletinde yaptığı seçim mitingindeki konuşmasında, Libya, Yemen, Somali ve Haiti gibi ülkeleri hedef alan tahkir edici sözlerin yanı sıra "terörle enfekte olmuş ülkeler" ifadelerini kullanmıştı.

Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe de, ABD Başkanı Donald Trump'ın Libya hakkında kullandığı "tahkir edici" sözlerine "ABD ile ilişkilerimizi karşılıklı saygı temelinde sürdürüyor, Libya'nın ve halkının onurunun seçim tartışmalarının konusu olmasını asla kabul etmiyoruz." ifadeleriyle tepki göstermişti.

Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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