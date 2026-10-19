Trump’tan Zelenskiy’ye sert sözler: “Müzakereleri başkasına devretsin”

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’yi Rusya ile anlaşmaya yanaşmamakla suçlayarak, “Belki de Zelenskiy’nin müzakereleri başka birine devretmesinin zamanı gelmiştir” dedi. Putin ile görüşmelerin sürdüğünü belirten Trump, Rusya’nın İran’a sınırlı destek vermesini de “olumlu” olarak değerlendirdi.

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ABD Başkanı Donald Trump, Rusya-Ukrayna savaşının sona ermesi için Moskova ile müzakerelerin sürdüğünü belirterek Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’yi anlaşmaya istekli olmamakla suçladı.

Kansas eyaletinde düzenleyeceği seçim mitingi için Beyaz Saray’dan ayrılırken basın mensuplarının sorularını cevaplayan Trump, Rusya-Ukrayna savaşının sona ermesini çok istediğini ve bu amaçla Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştüklerini söyledi. Putin ile iyi bir diyalog yürüttüklerini belirten Trump, Moskova’nın anlaşmaya Ukrayna’dan daha istekli olduğunu ileri sürdü.

Trump, Zelenskiy’nin müzakerelerdeki tutumuna ilişkin, “Belki de Zelenskiy’nin müzakereleri başka birine devretmesinin zamanı gelmiştir” ifadelerini kullandı.

"BENİ DİNLESEYDİ, ÇOKTAN ANLAŞMA YAPMIŞ OLURDU"

Rusya ile yaptığı dizel anlaşması nedeniyle Zelenskiy’nin kendisini eleştirdiği hatırlatılan Trump, Ukrayna liderinin açıklamalarına tepki gösterdi.

Zelenskiy’nin ne konuştuğunu bilmediğini savunan Trump, “Kendisi bu savaşı çoktan çözüme kavuşturmuş olmalıydı. Beni dinleseydi, uzun zaman önce iyi bir anlaşma yapardı ve ülkesinde 1 milyon insan hâlâ yaşıyor olurdu” dedi.

TRUMP’TAN PUTİN VE İRAN AÇIKLAMASI

Putin ile Ukrayna konusunda aktif müzakereler yürüttüklerini belirten Trump, görüşmelerin ayrıntılarını paylaşarak süreci bozmak istemediğini ifade etti.

Rusya’nın İran’a yaklaşımını da değerlendiren Trump, Putin’in İran’a müdahil olmadığını savunarak bunu olumlu bulduğunu söyledi. Trump, “Putin, İran’a dokunmuyor ve bu iyi bir şey, çünkü biz, İran’a ekonomik ve askeri olarak çok sert şekilde saldırıyoruz” ifadelerini kullandı.

Çin’in de hem İran hem de Ukrayna konusunda makul davrandığını ileri süren Trump, Rusya ve Çin’in İran’a daha fazla destek verebileceğini ancak bunu sınırlı tuttuklarını belirtti. Trump, bu durumu da olumlu bir gelişme olarak değerlendirdi.

Trump’tan Zelenskiy’ye sert sözler: “Müzakereleri başkasına devretsin”

TRUMP, ÜÇLÜ GÖRÜŞMEYE AÇIK

Kasım ayında Çin’e gitmesi beklenen Trump, Rusya Devlet Başkanı Putin ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile üçlü bir görüşme yapma ihtimaline de değindi.

Trump, “Eğer Putin ile Şi, üçlü bir toplantıda bir araya gelmek isterse, Çin’de bunu yapmak isterim” dedi.

ABD Başkanı ayrıca, Starlink’in Ukrayna ordusuna sağladığı internet hizmetinin kesintiye uğramasına kimin neden olduğunu bilmediğini ancak sorumluyu bulmak istediğini kaydetti.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: ANADOLU AJANSI

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