Trump yönetimi, Demokrat Kongre üyesi Ilhan Omar hakkında soruşturma başlattı. Evine düzenlenen baskında pasaportuna el konulan Omar'ın vatandaşlığının iptal edilerek sınır dışı edilmesinin hedeflendiği öne sürüldü.

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ABD'de 3 Kasım'da yapılacak Kongre ara seçimleri öncesinde Demokrat Temsilciler Meclisi üyesi Ilhan Omar hakkında yürütülen soruşturmaya ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıktı.

The Wall Street Journal (WSJ), Trump yönetiminin başlatılan soruşturmayla Somali kökenli Kongre üyesinin ABD vatandaşlığının iptal edilmesi ve ülkeden sınır dışı edilmesi için hukuki gerekçe oluşturmayı hedeflediğini ileri sürdü.

Gazeteye konuşan ABD'li yetkililer ve soruşturmaya yakın kaynaklar, incelemenin Omar'ın Amerikan vatandaşlığını elde etme sürecine odaklandığına değindi.

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VATANDAŞLIĞININ İPTALİ HEDEFLENİYOR

WSJ'nin haberine göre federal yetkililer, Ilhan Omar'ın yanı sıra 2020 yılında hayatını kaybeden babası Nur Omar Mohamed'in ailesini ABD'ye getirme sürecini ve göçmenlik belgelerini araştırıyor.

Soruşturma kapsamında Omar'ın vatandaşlık işlemlerinde yanlış bilgi verilip verilmediği inceleniyor.

Gazetenin aktardığına göre incelemenin önemli başlıklarından biri, Omar'ın vatandaşlık başvuru belgelerinde yaşının 18 yerine 17 olarak gösterilip gösterilmediği.

Yetkililer, söz konusu bilgilerin Omar'ın babası üzerinden vatandaşlık kazanmasını sağlayıp sağlamadığını inceledi.

Trump'tan Kongre üyesi Ilhan Omar için sürgün planı! Evine baskın düzenlenmişti

EVİNE BASKIN! PASAPORTUNA EL KONULDU

12 Ekim'de Washington'daki evine düzenlenen federal aramada Omar'ın cep telefonuna, kişisel bilgisayarlarına, defterlerine ve pasaportuna el konuldu.

ABD İç Güvenlik Bakanlığına bağlı ekiplerin gerçekleştirdiği aramanın, devam eden federal ceza soruşturması kapsamında mahkeme kararıyla yapıldığı açıklandı.

WSJ'ye konuşan kaynaklar, Minnesota'daki federal büyük jüri önünde ifade vermeleri için Omar'ın bazı akrabalarının da aralarında bulunduğu bir düzineden fazla kişiye celp gönderildiğinden bahsetti.

SEÇİMLERE HAFTALAR KALA SORUŞTURMA

Soruşturmanın 3 Kasım'da yapılacak Kongre ara seçimlerinden haftalar önce hız kazanması ABD'de tartışmalara yol açtı.

Minnesota eyaletinden yeniden seçilmek için yarışan Omar, Trump yönetiminin uzun süredir eleştirdiği Demokrat siyasetçiler arasında yer alıyor.

Başkan Yardımcısı JD Vance, mayıs ayında Omar hakkındaki göçmenlik işlemlerinde usulsüzlük iddialarının araştırılacağını açıklamıştı.

Omar ise hakkındaki suçlamaları reddetmişti.

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OMAR'DAN İLK AÇIKLAMA

Ilhan Omar, evine düzenlenen aramanın ardından Trump yönetimine tepki gösterdi.

Soruşturmanın siyasi rakipleri hedef almak amacıyla yürütüldüğünü savunan Omar, kendisine yöneltilen suçlamaların asılsız olduğunu belirtti.

Omar'ın ofisi de federal aramayı yetkinin kötüye kullanılması olarak nitelendirdi.

Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi (CAIR) ise baskını kınayarak uygulamayı "siyasi zulüm eylemi" olarak değerlendirdi.

2018'DE KONGREYE SEÇİLMİŞTİ

Somali'de doğan 44 yaşındaki Ilhan Omar, ailesiyle birlikte iç savaştan kaçarak Kenya'daki bir mülteci kampına yerleşti.

1995 yılında ABD'ye gelen Omar, 2000 yılında Amerikan vatandaşlığına geçti.

2018'de Minnesota eyaletinden Temsilciler Meclisine seçilen Omar, Kongreye giren ilk Somali kökenli Amerikalı siyasetçi oldu.



| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : MÜZEYYEN BIYIK Kaynak: ANADOLU AJANSI

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