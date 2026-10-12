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Dünya

Trump talimat verdi! Kongre üyesi İlhan Omar'ın evine baskın düzenlendi

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Trump talimat verdi! Kongre üyesi İlhan Omar'ın evine baskın düzenlendi
Başlık ResmiKongre üyesi İlhan Omarın evine baskın düzenlendi

ABD'de Demokrat Partili Temsilciler Meclisi üyesi İlhan Omar'ın Washington D.C.'deki evine federal ajanlar tarafından baskın düzenlendi. Sabah saatlerinde gerçekleştirilen aramanın, Omar'ın çocukluk dönemine ait göçmenlik belgeleriyle ilgili dolandırıcılık iddialarını kapsayan soruşturmayla bağlantılı olduğu öne sürüldü.

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ABD'de Somali doğumlu Müslüman Demokrat Kongre üyesi İlhan Omar'ın Washington D.C.'deki evine federal ajanlar tarafından baskın düzenlendi.

BABASININ DOLDURDUĞU BELGELER İNCELENİYOR

İç Güvenlik Soruşturmaları (HSI) birimine bağlı ajanlar, saat 06.00 sıralarında Omar'ın evinde arama gerçekleştirdi.

Soruşturmaya yakın iki kaynağın Fox News'e verdiği bilgiye göre federal inceleme, Omar'ın çocukluk yıllarında merhum babası tarafından doldurulan göçmenlik belgelerine odaklanıyor.

Söz konusu belgelerde dolandırıcılık yapılıp yapılmadığı araştırılırken, iddialara ilişkin henüz bir suçlama veya mahkeme kararı açıklanmadı.

Trump talimat verdi! Kongre üyesi İlhan Omar'ın evine baskın düzenlendi
Başlık ResmiTrump talimat verdi! Kongre üyesi İlhan Omar'ın evine baskın düzenlendi

ADALET BAKANLIĞI ARAMA EMRİNİ DOĞRULADI

ABD Adalet Bakanlığı sözcüsü, Fox News'e yaptığı açıklamada mahkeme onaylı arama emrinin uygulandığını doğruladı.

Sözcü, "Bugün Washington D.C. bölgesinde İç Güvenlik Soruşturmaları birimi, mahkeme onaylı bir arama emrini uyguladı. Bu işlem, devam eden federal bir soruşturmanın parçasıdır" ifadelerini kullandı.

Federal makamların arama sırasında herhangi bir belgeye veya dijital materyale el koyup koymadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı. Omar'ın gözaltına alındığına ilişkin de bir bilgi bulunmuyor.
Başlık ResmiFederal makamların arama sırasında herhangi bir belgeye veya dijital materyale el koyup koymadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı. Omar'ın gözaltına alındığına ilişkin de bir bilgi bulunmuyor.

TOM HOMAN DAHA ÖNCE AÇIKLAMIŞTI

Beyaz Saray'ın sınır güvenliğinden sorumlu yetkilisi Tom Homan, eylül ayında İlhan Omar'la ilgili cezai soruşturma yürütüldüğünü açıklamış ancak soruşturmanın ayrıntılarını paylaşmamıştı.

Sınır güvenliğinden sorumlu Tom Homan.
Başlık ResmiSınır güvenliğinden sorumlu Tom Homan.

Omar ise daha önce kendisine herhangi bir federal soruşturma hakkında resmi bildirim yapılmadığını söylemiş ve hakkındaki göçmenlik dolandırıcılığı iddialarını reddetmişti.

Editör : MÜZEYYEN BIYIK | Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ
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