Minneapolis’te belediye binasında düzenlenen toplantıda Demokrat Kongre üyesi Ilhan Omar kürsüde konuşma yaparken saldırıya uğradı.

ABD’nin Minnesota eyaletine bağlı Minneapolis kentinde belediye binasında tansiyon zirve yaptı.

BELEDİYE BİNASINDA SALDIRDI

Minneapolis’te düzenlenen bir belediye toplantısı sırasında Müslüman Demokrat Kongre üyesi Ilhan Omar’a Ilhan Omar konuşma yaptığı sırada bir erkek şahıs kürsüye yöneldi.

Şahıs, Omar’a şırınga benzeri bir cisimle bilinmeyen bir madde sıktı. Salonda büyük panik yaşanırken saldırgan güvenlik görevlileri tarafından yere yatırıldı.

KALABALIK ALKIŞLADI, SALDIRGAN KELEPÇELENDİ

Görgü tanıkları, havaya güçlü ve keskin bir koku yayıldığını aktardı.

SALDIRI ANI ICE ÇIKIŞININ HEMEN ARDINDAN GELDİ

Saldırıdan saniyeler önce Trump’ın sık sık hedef aldığı Somali göçmeni Müslüman Temsilciler Meclisi üyesi Ilhan Omar, ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Birimi’nin kaldırılması gerektiğini söylemiş, İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem için istifa çağrısında bulunmuştu. Omar, “ICE reform edilemez” sözlerinin ardından saldırıya uğradı.

POLİS AÇIKLADI: ŞIRINGAYLA SIVI SIKILDI

Minneapolis polisi, saldırganın Omar’a şırınga ile bilinmeyen bir sıvı sıktığını tespit etti. Şahıs olay yerinde gözaltına alındı ve üçüncü derece saldırı suçlamasıyla ilçe hapishanesine götürüldü. Adli ekipler belediye binasına sevk edildi.

SALDIRGANIN KİMLİĞİ BELLİ OLDU

Yetkililer, saldırıyı gerçekleştiren kişinin 55 yaşındaki Anthony Kazmierczak olduğunu açıkladı. Şüpheli kefaletsiz şekilde gözaltında tutuluyor. Hakkındaki hukuki sürecin devam ettiği bildirildi.

MADDE BAŞKA İSİMLERE DE TEMAS ETTİ

Minneapolis Belediye Meclisi Üyesi LaTrisha Vetaw ve Eyalet Senatörü Bobby Joe Champion, saldırıda kullanılan maddenin kendilerine de temas ettiğini söyledi. Yaklaşık 100 kişilik salonda ciddi bir fiziksel reaksiyon görülmedi.

OMAR: KORKUTULMAYACAĞIM

Ilhan Omar, saldırının ardından yaklaşık 25 dakika daha belediye binasında kaldı. Olay sonrası hafif bir telaş yaşadığını ancak yaralanmadığını söyledi. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Ben iyiyim. Bu tür kışkırtmalar beni yolumdan döndüremez" ifadelerini kullandı.

TRUMP'IN SIKÇA HEDEF ALDIĞI İSİM

ABD Başkanı Donald Trump, son aylarda Ilhan Omar’ı sık sık hedef aldı. Aralık ayında yapılan bir kabine toplantısında Omar için “çöp” ifadesini kullandı. Saldırıdan saatler önce Iowa’da yaptığı konuşmada da Omar’ın adını anarak kalabalıktan yuhalama yükselmesine neden oldu.

MİNNESOTA ZATEN KRİZ İÇİNDEYDİ

Minneapolis, bu ay federal göçmenlik operasyonları sırasında iki ABD vatandaşının öldürülmesiyle sarsılmıştı. Yoğun bakım hemşiresi Alex Pretti’nin ve üç çocuk annesi Renee Good’un ölümü, kentte büyük öfkeye yol açmıştı. Belediye toplantısındaki gergin atmosfer bu olayların gölgesinde gerçekleşti.

SİYASİ ŞİDDET ALARM VERİYOR

ABD Kongre Polisi verilerine göre, Kongre üyelerine yönelik tehditler son yıllarda ciddi şekilde arttı. 2024’te 9 bin 474 olan vaka sayısı, son açıklanan rakamlarda 14 bin 938’e yükseldi. Güvenlik önlemleri ülke genelinde üst seviyeye çıkarıldı.

