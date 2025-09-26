Trump’tan Oval Ofis’te Erdoğan’a bomba itiraf: “Hepsini tanıyorum, üstelik…

Beyaz Saray’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasında gerçekleşen kritik zirveden yeni detaylar ortaya çıktı. Masada Gazze’den F-35 savaş uçaklarına kadar birçok başlık vardı. Ancak Trump’ın Türk heyetine söylediği sözler dikkat çekti.

ERDOĞAN-TRUMP ZİRVESİ 2 SAAT 20 DAKİKA SÜRDÜ

Washington’daki Beyaz Saray’da yapılan görüşme, iki liderin 2019’dan bu yana ilk yüz yüze buluşması oldu. Yaklaşık 2 saat 20 dakika süren toplantıda Gazze’de ateşkes, F-35 savaş uçağı programı ve enerji anlaşmaları gibi konular gündeme geldi.

Zirveye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Enerji Bakanı Alpaslan Bayraktar, Genelkurmay Başkanı Selçuk Bayraktaroğlu ve MİT Başkanı İbrahim Kalın da katıldı.

"HEPSİNİ TANIYORUM"

Zirvede imzalar atılmadan önce Trump’ın Türk heyetine dönerek söylediği sözler gündeme oturdu. Servis edilen görüntülerde Trump’ın "Zaten hepsini tanıyorum, herkesten daha iyi tanıyorum. Çok zekiler, keşke bu kadar zeki olmasalardı" dediği duyuldu.

Trump ayrıca Erdoğan’la görüşmesini "harika" olarak nitelendirdi.

OVAL OFİS'TE SAMİMİ ANLAR

İki lider basın önünde açıklama yapmazken, görüşme öncesinde Oval Ofis’te gazetecilerin sorularını cevapladı.

Görüşme sonrası Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a koltuğunu bizzat çekerek yer göstermesiyle kameralara samimi bir an yansıdı.

Toplantının sonunda Trump, Erdoğan’a aracına kadar eşlik etti. Liderlerin kapı önünde tokalaştığı anlar uluslararası ajanslar tarafından paylaşıldı.

NÜKLEER ENERJİ ANLAŞMASI VE SAVUNMA BAŞLIKLARI

Görüşmede iki ülke arasında nükleer enerji alanında anlaşma imzalandı. Trump, ABD’nin Türkiye’ye uyguladığı yaptırımlar konusunda "Toplantımız iyi geçerse hemen kaldırabiliriz" ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin 1.4 milyar dolar ödediği F-35 savaş uçakları da masaya geldi. Trump, "İstesem kolayca yapabilirim" diyerek bu konuda bir anlaşmaya açık kapı bıraktı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı "çetin bir adam" olarak nitelendirdi ve "Ülkesinde iyi iş yapıyor, ülkelerimizin de iyi ilişkisi var" dedi.

GAZZE VE SURİYE MESAJLARI

Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Gazze’deki pozisyonu hakkında "Kendisinin görüşlerini bilmiyorum ama konuşacağız" dedi. Suriye hakkında ise "Suriye’deki zaferin sorumlusu Erdoğan’dı. Suriye’yi eski liderinden kurtaran kişi de o. Bu Erdoğan’ın başarısı, Türkiye’nin başarısı" şeklinde konuştu.

RUHBAN OKULU KONUSU GÜNDEME GELDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Heybeliada’daki Ruhban Okulu’nun yeniden açılması için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi. Trump ise bu sözlere "Çok iyi" cevabını verdi.

"BİRLİKTE TÜM SIKINTILARI AŞARIZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülkenin ilişkilerine dair "Birlikte, el ele tüm sıkıntıları aşacağımıza inanıyoruz" dedi.

MUHABİRİN SORUSU KARŞISINDA AFALLADI

Diğer yandan ABD Başkanı, Ermenistan ve Azerbaycan hakkındaki bir soru karşısında şaşkınlık yaşadı.

Bir gazeteci Trump’a, 8 Ağustos’ta Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile yaptığı görüşmeyi hatırlatarak "Birkaç ay önce Aliyev ve Paşinyan ile görüştünüz..." dedi.

Trump ise soruya karşılık olarak "Nerede olduğuna göre?" diye sordu.

Muhabirin "Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermeni Başbakanı Nikol Paşinyan ile görüştünüz. Bunu takip edebilir misiniz?" sorusuna Trump, "Hayır. Yapamam" cevabını verdi.

2019'DAN SONRA İLK ZİYARET

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Beyaz Saray’a son ziyareti Kasım 2019’da gerçekleşmişti. Aradan geçen altı yılın ardından yapılan bu buluşma, iki liderin Washington’daki ilk yüz yüze görüşmesi oldu. Trump, ilk başkanlık döneminde Erdoğan’ı iki kez ağırlamış, ancak uzun bir aranın ardından taraflar yeniden aynı masada buluştu.