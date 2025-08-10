Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Türk donanmasına yapay zeka takviyesi: 9 ülkede meydan okuyacak

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Türk donanması, yapay zeka desteğiyle denizlerde yeni bir güç dönemine giriyor. 9 ülkenin kullandığı milli savaş yönetim sistemi ADVENT, HAVELSAN’ın geliştirdiği yapay zeka platformu MAIN ile entegre edilerek Türk Deniz Kuvvetleri’ne stratejik üstünlük kazandıracak.

Türk savunma sanayisi, deniz harekâtında çığır açacak bir adım atıyor. HAVELSAN tarafından geliştirilen Kurumsal Yapay Zeka Platformu MAIN, Türk Deniz Kuvvetleri’nin stratejik kozu Ağ Destekli Veri Entegre Savaş Yönetim Sistemi (ADVENT) ile entegre ediliyor. Bu sayede hem bakım süreçleri hem de operasyonel karar alma mekanizmaları yapay zekâ desteğiyle daha hızlı, güvenli ve etkili hale gelecek.

Türk donanmasına yapay zeka takviyesi: 9 ülkede meydan okuyacak - 1. Resim

LABORATUVAR TESTLERİ TAMAMLANDI, FAZ-2 BAŞLADI

HAVELSAN, MAIN’in ADVENT’e entegrasyonu için laboratuvar ortamındaki Faz-1 çalışmalarını tamamladı. Faz-2 aşamasında platform, farklı sistemlerde test edilerek bakım desteğinin yanı sıra operasyonel işleyişte de aktif rol oynaması sağlanacak. 

MAIN, bakım adımlarını belirleme, talimat arama-bulma ve sistem çapında soru-cevap desteği gibi yetenekleriyle operatörlere doğal dil üzerinden hızlı çözüm sunacak.

Türk Donanmasının Savaş Yönetim Sistemleri: GENESiS ve ADVENT

Türk Donanmasının Savaş Yönetim Sistemleri: GENESiS ve ADVENT

9 ÜLKEDE KULLANILAN YERLİ SAVAŞ YÖNETİM SİSTEMİ

Deniz Kuvvetleri Araştırma Merkezi Komutanlığı ile geliştirilen ADVENT, Türkiye dahil 9 ülkede aktif olarak görev yapıyor. Çok uluslu görev kuvvetlerinde birlikte çalışabilirlik, eş zamanlı komuta-kontrol ve harekât ortamında hızlı karar alma gibi özellikleriyle öne çıkıyor. 

MAIN’in bu sisteme entegre edilmesi, Türk Donanması’nın modern savaş ortamında daha da güçlenmesini sağlayacak.

YAPAY ZEKA İLE STRATEJİK AVANTAJ

Yeni entegrasyon, tanımlama ve sınıflandırma, anomali tespiti, seyir güvenliği, durumsal farkındalık ve eğitim gibi alanlarda yapay zekâ tabanlı çözümleri devreye sokacak. Büyük veri, makine öğrenimi ve görüntü tanıma teknolojileri sayesinde Türk Deniz Kuvvetleri, operasyonel kabiliyetlerini küresel ölçekte bir üst seviyeye taşıyacak.

